Barbara Parzeczewska wygrała "The Voice Senior" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Po ośmiu tygodniach muzycznych zmagań seniorów poznaliśmy zwyciężczynię drugiej edycji "The Voice Senior".

• Decyzją widzów Barbara Parzeczewska z drużyny Andrzeja Piasecznego okazała się najlepiej śpiewającą uczestniczką drugiej odsłony show.

- wyznała tużpo ogłoszeniu wyników Barbara Parzeczewska, która na scenie wykonała trzy utwory - "Black Velvet", "Valerie" oraz "I Will Survive".Zwyciężczyni drugiej edycji "The Voice Senior" już po występie w trakcie Przesłuchań w Ciemno media okrzyknęły najbardziej przebojową uczestniczką drugiej edycji talent show. Jej występy tylko z pierwszego i drugiego etapu programu wyświetlono na You Tube ponad 300 tysięcy razy.Przypomnijmy, że muzyka od zawsze gościła w sercu zwyciężczyni programu. W wieku 18 lat wzięła udział Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Przez lata śpiewała w zespole grającym w restauracjach i na dancingach, m.in. w Polsce, w Szwecji, Finlandii i w Stanach Zjednoczonych. Do programu zgłosiła się za namową jej największej miłości - męża Ireneusza, któremu dedykowała każdy występ na scenie "The Voice Senior". Ukochany Barbary Parzeczewskiej odszedł w listopadzie 2020 roku.