Szymon Jadczak, Patryk Słowik i Dariusz Faron wzmacniają Wirtualną Polską

Łukasz Szewczyk

• Szymon Jadczak, Patryk Słowik i Dariusz Faron dołączą do Wirtualnej Polski, swoje teksty będą publikować przede wszystkim w WP Magazynie.

• Kolejnym dziennikarzem, który wzmocni redakcję jest Patryk Michalski, będzie przygotowywał głównie materiały polityczne oraz relacje i programy wideo.

Wzmocnienie zespołu redakcyjnego to kontynuacja strategii przyjętej w 2020 roku. Po tym jak Wirtualna Polska stała się największym medium internetowym w Polsce, teraz skupia się na zwiększeniu liczby publikacji premium: reportaży, ekskluzywnych wywiadów i newsów oraz materiałów śledczych.- mówi Piotr Mieśnik, redaktor naczelny Wirtualnej Polski.Szymon Jadczak, Patryk Słowik i Dariusz Faron w redakcji WP Magazynu będą podlegać bezpośrednio Pawłowi Kapuście, zastępcy redaktora naczelnego WP ds. treści premium i szefowi serwisu WP SportoweFakty. Patryk Michalski dołączy do zespołu Wiadomości, ale swoje materiały będzie również publikował w WP Magazynie. Szymon Jadczak pracę rozpocznie 1 kwietnia, pozostała trójka dziennikarzy na początku maja.- mówi Paweł Kapusta, z-ca redaktora naczelnego WP ds. treści premium.- mówi Szymon Jadczak. -- dodaje Patryk Słowik.Szymon Jadczak to dwukrotny laureat nagrody Grand Press. W 2009 r. reportaż "Dobre, bo szwedzkie", przygotowany dla "Uwagi!" TVN wygrał w kategorii news. W 2020 r. zwyciężył w tej samej kategorii za ujawnienie w tvn24.pl, że przygotowania Poczty Polskiej do wyborów prezydenckich w maju 2020 kosztowały firmę ponad 68 milionów złotych, mimo że do wyborów nie doszło. Za reportaż o kibolach Wisły Kraków przygotowany dla Superwizjera TVN otrzymał nominację do Grand Press w 2018 r. w kategorii dziennikarstwo śledcze, rok wcześniej w tej samej kategorii był nominowany za reportaż "Nowy biznes twórcy piramidy finansowej". Był nominowany także do nagrody Mediatory. W 2012 za reportaż "Królewski przekręt" otrzymał nagrodę specjalną w X Edycji Konkursu im. Wł. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych oraz nagrodę za najlepszy reportaż śledczy podczas 9. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Reportażu Camera Obscura. Książka Jadczaka "Wisła w ogniu", opisującą powiązania kiboli z władzami klubu Wisła Kraków, znalazła się w finale Grand Press - Książka Reporterska Roku. Pochodzi z Radomia, studiował etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Karierę dziennikarską zaczynał w krakowskiej redakcji "Gazety Wyborczej". W 2007 r. współpracował przy powstaniu tekstu o seksaferze w Samoobronie. Pracował też w Interii, programie "Celownik" w TVP1 oraz "Uwadze!" TVN.Patryk Słowik od 2014 roku związany był z Dziennikiem Gazetą Prawną. Zdobywca dwóch nagród Grand Press w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne (w 2016 r. za tekst o wrogich przejęciach spółek handlowych, w 2017 r. za cykl artykułów o mafii lekowej i nieprawidłowościach na rynku farmaceutycznym). Był czterokrotnie nominowany do nagrody Grand Press, trzykrotnie w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne, raz w kategorii news. Zdobywca dwóch wyróżnień w Konkursie im. Władysława Grabskiego dla najlepszych dziennikarzy ekonomicznych. Dwukrotnie nagrodzony przez Urząd Patentowy RP za twórczość dziennikarską, która służy rozwojowi własności intelektualnej w Polsce. Dwukrotnie nominowany też do nagród Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego oraz w konkursie Press Club Polska dla najlepszych dziennikarzy ekonomicznych. Autor książki "Reprywatyzacja warszawska: byli urzędnicy przerywają milczenie" (wydawnictwo Arbitror).Patryk Michalski jest dziennikarzem newsowym, przez blisko pięć ostatnich lat był reporterem politycznym RMF FM. Jako specjalny wysłannik stacji był jednym z nielicznych dziennikarzy z Polski, którzy relacjonowali polityczno-humanitarny kryzys w Wenezueli. W ostatnich latach relacjonował również: szczyt Trump-Putin w Helsinkach, kryzys uchodźczy na libańsko-syryjskim pograniczu, referendum ws. przyjmowania uchodźców na Węgrzech, Światowe Dni Młodzieży w Panamie, sytuację na wschodzie Ukrainy czy tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi we Włoszech. Dwukrotnie nominowany do nagrody Grand Press w kategorii news: w 2019 roku za materiał "Kontrowersyjne spotkanie przedstawicieli tytoniowego giganta z ważnymi politykami PiS w Sejmie", a w 2020 roku za materiał "Głosowanie tylko korespondencyjne, lokale wyborcze zamknięte! PiS szykuje rewolucję na 10 maja". Wcześniej współpracował z redakcją Faktów po Południu w TVN24.Dariusz Faron jest dziennikarzem sportowym, w ostatnich latach związany z Onetem i Przeglądem Sportowym. Laureat Nagrody Dziennikarzy Małopolski 2016. W 2019 roku został wyróżniony w konkursie Kryształowe Pióra za reportaż "A teraz się zniszczę". Współautor biografii "Roman Kosecki. Niczego nie żałuję" oraz książki "Grzegorz Tkaczyk. Niedokończona gra", która otrzymała tytuł Sportowej Biografii Roku 2017. Korespondent m.in. z dwóch finałów piłkarskiej Ligi Mistrzów, mistrzostw świata siatkarzy oraz mistrzostw świata i Europy piłkarzy ręcznych.