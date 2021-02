Łukasz Szewczyk

Nowe smoki w Krakowie. Drugi sezon "It's my life!" od lutego w TTV

• Wiosną 2021 roku antenie TTV zadebiutuje drugi sezon nagrywanego w Krakowie "It's my life! To moje życie"

Nowi uczestnicy serii trafią pod jeden dach, by poznać, jak smakuje dorosłość w czasach pandemii.

• Bohaterów programu łączy jedno: chcą żyć na własny rachunek, według swojego scenariusza - bez kontroli, rad i instrukcji.