Jakubik w nowym serialu kryminalnym Canal+ "Klangor". Premiera w marcu (wideo)

• Canal+ Polska zapowiada kolejną własną produkcję

• Już w marcu premiera nowego serialu kryminalnego "Klangor"

W obsadzie zobaczymy nazwiska znanych aktorów, jak Arkadiusz Jakubik, po raz pierwszy w głównej roli w serialu, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska, Magdalena Czerwińska. Obok nich młode pokolenie talentów: Maciej Musiał, Katarzyna Gałązka, Matylda Giegżno, czy Magdalena Koleśnik. Zdjęcia do produkcji zakończyły się w grudniu 2020 roku, a plan realizowany był w m.in.: Świnoujściu, Łodzi i Warszawie.- mówi reżyser Łukasz Kośmicki.W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczną sytuację, w której jest jego rodzina (Maja Ostaszewska, Katarzyna Gałązka) pogłębia kryzys ich wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.- dodaje Łukasz Kośmickiryginalny scenariusz "Klangora" autorstwa Kacpra Wysockiego, oparty na pomyśle Tomasz Kamińskiego powstał w ramach CANAL+ SERIES LAB - programu skierowanego do scenarzystów, reżyserów i producentów kreatywnych, zawodowo tworzących i rozwijających seriale telewizyjne. Reżyserię całej serii powierzono Łukaszowi Kośmickiemu. Za zdjęcia do serialu odpowiada Witold Płóciennik, za scenografię Agata Stróżyńska, charakteryzację Iza Andrys, kostiumy Małgorzata Fudala, montaż Wojciech Mrówczyński oraz Piotr Kmiecik, muzyka jest autorstwa Mikołaja Trzaski.Za produkcję odpowiada Opus TV - Łukasz Dzięcioł i Piotr Dzięcioł, którzy produkują dla CANAL+ również drugą część serialu "KRUK. Szepty słychać po zmroku". Spółka-matka firmy - Opus Film ma na swoim koncie m.in. oscarową "Idę" i "Zimną wojnę", koprodukcje CANAL+.Premiera serialu "Klangor" 26 marca 2021 roku na antenie Canal+ Premium oraz na platformie Canal+ Online.