NASCAR Xfinity Series. Cały sezon w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• Kiedy w Europie trwają przygotowania do nowego sezonu, w USA silniki pracują już pełną parą

• Już w ten weekend pierwszy wyścigi NASCAR Xfinity Series 2021

• Cały sezon na żywo w Sportklubie

Tradycyjnie, sezon zaczyna się mocnym akcentem - wyścigiem na Daytona International Speedway w Daytona Beach na Florydzie. Tym razem organizatorzy przyciągają fanów nie tylko samą rywalizacją, ale i... niecodzienną nazwą. Premierowa runda sezonu to bowiem "Beef. It's What's for Dinner. 300". Przed rokiem zwyciężył tu Noah Gragson, który cały sezon zakończył tuż za najlepszą czwórką. W przekroju całego roku równych sobie nie miał z kolei Austin Cindric, który triumfował w sześciu rundach, w tym w kończącej zmagania Desert Diamond Casino West Valley 200.Tegoroczny sezon NASCAR Xfinity startuje 13 lutego i od razu rozpędza się na dobre. W lutym zaplanowano łącznie trzy wyścigi, w marcu podobnie, a w sumie cały sezon składał będzie się z 33 rund - transmisje ze wszystkich w Sportklubie! Pierwsze, które widzowie będą mogli zobaczyć w tym roku na antenie stacji to wspomniany wyścig w Daytona Beach (13 lutego, godz. 23:00), a także UNOH 188 również na Daytona International Speedway (20 lutego, godz. 23:00) i Contender Boats 300 na Homestead-Miami Speedway (27 lutego, godz. 22:30).Sezon rozpocznie się 13 lutego, a jego pierwsza część zaplanowana jest do 17 września. Tydzień później zainaugurowane zostanie NASCAR Xfinity Series Playoffs - najpierw w formie Round of 12, następnie Round of 8, wreszcie Championship 4, który w tym roku rozegrany zostanie 6 listopada na Phoenix Raceway w stanie Arizona. Stawę konstruktorów zdominował w tym roku Chevrolet, poza nim na torze pojawią się jeszcze pojazdy Forda i Toyoty.W kalendarzu, w porównaniu z poprzednimi latami, pojawiło się kilka zmian. Po raz pierwszy figuruje w nim Circuit of the Americas w Austin w Teksasie, z kolei wyścig na Nashville Superspeedway został przywrócony po dziesięcioletniej przerwie. Z harmonogramu wypadły starty na Auto Club Speedway, Chicagoland Speedway, Iowa Speedway i Kentucky Speedway. Pierwszy z nich widniał wprawdzie w pierwotnym kalendarzu, ze względu na przepisy dotyczące COVID-19 finalnie został jednak zastąpiony rundą na Daytona Road Course. Po raz pierwszy w historii dwa wyścigi serii rozegrane zostaną w Atlancie, także dwukrotnie NASCAR Xfinity gościł będzie Martinsville i będzie to pierwszy taki przypadek od 1994 roku. Z kolei przywilej organizacji dwóch rund w sezonie straciły Bristol i Dover.Wszystkie transmisje sezonu 2021 to niejedyna niespodzianka przygotowana przez Sportklub dla fanów NASCAR. Każdy wyścig będzie dodatkowo podsumowany i omówiony w specjalnym magazynie. Dla wszystkich, którzy nie będą mogli obejrzeć wydarzenia na żywo będzie to znakomita okazja nie tylko do zapoznania się z najważniejszymi momentami wyścigu, ale i z jego zakulisowymi smaczkami.Start nowego sezonu NASCAR Xfinity Series 13 lutego 2021 roku. Transmisja od godz. 23:00 w Sportklubie.