Mecze Pucharu Anglii z udziałem brytyjskich gigantów i polskich piłkarzy w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• We wtorek, środę i czwartek tylko w ELEVEN SPORTS będzie można obejrzeć na żywo siedem meczów piątej rundy prestiżowego Pucharu Anglii, z udziałem znanych brytyjskich zespołów, m.in. Manchesteru United, Manchesteru City i Chelsea FC.

• O awans do ćwierćfinału powalczą także drużyny, w których ważne role odgrywają Polacy.

Ekipę Czerwonych Diabłów we wtorek czeka trudne zadanie, bo chociaż w spotkaniu z West Hamem United będzie faworytem, to ich rywal w ostatnim czasie spisuje się bardzo dobrze, dzięki czemu utrzymuje się blisko ścisłej ligowej czołówki. Broniący bramki Młotów Łukasz Fabiański na legendarnym Old Trafford zmierzy się z takimi piłkarzami jak doświadczony Edinson Cavani czy utalentowany Marcus Rashford.W środę i w czwartek o awans do kolejnej rundy Pucharu Anglii będą walczyć zespoły innych polskich zawodników. Michał Karbownik i Jakub Moder czekają na debiut w barwach swojej nowej drużyny, Brighton&Hove Albion, która zmierzy się z Evertonem FC. Jan Bednarek i jego Southampton FC w meczu przeciwko Wolverhampton Wanderers postarają przełamać się po ostatnich niepowodzeniach w lidze. Z kolei świetnie spisujący się w tym sezonie Michał Helik powinien znaleźć się w wyjściowej jedenastce Barnsley FC w konfrontacji z Chelsea FC. Czy jego drużyna sprawi sensację i wyeliminuje jednego z faworytów rozgrywek?Plan transmisji:Wtorek (9 lutego):• godz. 18.25:(Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• godz. 20.25(Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiŚroda (10 lutego):• godz. 18.25(Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 20.25(Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• godz. 21.10(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiCzwartek (11 lutego)• godz. 18.25(Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• godz. 20.55(Eleven Sports 1 i Eleven Sports 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica