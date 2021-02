Czarne plansze TV, brak audycji radiowych, wyłączone portale. "Media bez wyboru"

Łukasz Szewczyk

• Wiele mediów przyłączyło się do akcji "Media bez wyboru"

• Jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów?

Wczoraj kilkanaście grup medialnych podpisało list otwarty do władz Rzeczypospolitej Polskiej i liderów ugrupowań politycznych w sprawie nowej daniny medialnej, którą zamierza wprowadzić większość rządząca. To jednak nie koniec.W środę (10 lutego 2021 roku) sporo polskich mediów komercyjnych dołączyło do akcji "Media bez wyboru", która ma pokazać jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. W ramach protestu stacje telewizyjne przestały emitować swoje programy, w zamian widzowie mogą zobaczyć czarne plansze informujące o akcji i planach polskiego rządu.- czytamy w oświadczeniu TVN Grupa Discovery.Z kolei stacje radiowe biorące udział w akacji przestały emitować swoje programy, na antenach emitowany jest komunikat głosowy.- informuje swoich słuchaczy RMF FM.- informuje Radio Zet.Akcja obecna jest także w prasie. Wiele dzienników na pierwszych stronach dzisiejszych wydań publikuje materiały związane z apelem mediów do władz- alarmuje na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza, która dodaje, że- apeluje z kolei Bogusław Chrabota, redaktor naczelny dziennika Rzeczpospolita.W akcję włączyły się także portale internetowe.