UPC: Tańsze pakiety HBO i Canal+ bez zobowiązania w promocji na walentynki

Łukasz Szewczyk

• Sieć UPC Polska przygotowała specjalne promocje na walentynki

W ramach walentynkowej promocji "Pakiet HBO - Bez zobowiązań (2021-1)" abonenci UPC mogą aktywować pakiet HBO w ceniebez zobowiązania. Opłata aktywacyjna 0 zł. W ramach tej oferty abonent zyskuje dostęp do trzech kanałów telewizyjnych () oraz serwisów dodatkowych:orazZ kolei w ramach drugiej promocji "Pakiet Canal+ Prestige - Bez zobowiązań (2021-1)" sieć UPC Polska oferuje pełny pakiet Canal+ Prestige w ceniebez zobowiązania. Opłata aktywacyjna 0 zł. W ramach tej oferty abonent otrzymuje dostęp do 8 kanałów telewizyjnych () oraz do serwisuPromocje obowiązują do 15 lutego 2021 roku. Dostępne są za pośrednictwem strony internetowej upc.pl.