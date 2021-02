Mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie Australian Open na żywo w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• W piątek (12 lutego 2021 roku) Iga Świątek zmierzy się z Fioną Ferro w meczu o awans do czwartej rundy Australian Open. Polka i Francuzka zagrają ostatni mecz na Margaret Court Arena.

• Transmisja z komentarzem Marka Furjana i Tomasza Wiktorowskiegow Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze

Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy Australian Open i przedłużyła wspaniałą serię zwycięstw w turniejach Wielkiego Szlema. W pierwszym meczu w Melbourne Polka pokonała Holenderkę Arantxę Rus, a w drugim Włoszkę Camilę Giorgi. Jej rywalką w walce o czwartą rundę będzie Fiona Ferro. Francuzka to 46. zawodniczka w rankingu WTA. Do tej pory jej najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie jest czwarta runda Roland-Garros w 2020 roku. W Australian Open po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy.Spotkanie Igi Świątek z Fioną Ferro będzie ostatnim meczem rozgrywanym na Margaret Court Arena. Rozpocznie się po zakończeniu zaplanowanego na 9:00 kanadyjskiego pojedynku Denis Shapovalov - Felix Auger-Aliassime. Polka i Francuzka wybiegną więc na kort nie wcześniej niż o 11:00. Ich spotkanie na antenie Eurosportu 1 i Eurosport Playera skomentuje duet Marek Furjan - Tomasz Wiktorowski.