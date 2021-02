Rośnie popularność Smart TV w polskich domach. Youtube i Netflix królują wśród aplikacji

Łukasz Szewczyk

•Ponad 1o mln dorosłych Polaków z dostępem do internetu aktywnie korzysta ze Smart TV, wynika z VideoTrack 5, cyklicznego badania agencji Wavemaker.

• Podłączony do sieci telewizor jest w ostatnim latach ekranem najszybciej zdobywającym popularność wśród widzów VOD.

Urządzenia do oglądania długich treści VOD

Najpopularniejsze marki Smart TV

Najpopularniejsze aplikacje na Smart TV

2/3 polskich internautów ma telewizor z możliwością podłączania do sieci - tzw. Smart TV. 6 na 10 z nich aktywnie korzysta z aplikacji dostępnych na ich telewizorach. Odnosząc to do liczby polskich internautów w wieku 16+ (na takiej próbie Wavemaker realizował badanie VideoTrack) - mamy w Polsce 10,5 mln aktywnych użytkowników Smart TV.Lekką nadreprezentację tworzą wśród nich osoby w wieku 25-44 lata oraz odbiorcy płatnej telewizji (kablówki, satelita), a wśród nich - płatnicy najwyższych abonamentów (powyżej 100 zł). Technologia Smart TV jest już jednak mocno upowszechniona w większości analizowanych segmentów.Smart TV w każdej kolejnej fali VideoTracka zyskiwał na popularności jako ekran do oglądania długich treści wideo (filmy, seriale, programy telewizyjne). W 2016 r. niespełna połowa badanych deklarowała posiadanie Smart TV, wśród nich tylko 40 proc. korzystało z aplikacji na swoim telewizorze. Kariera Smart TV odbywała się głównie kosztem tabletów i komputerów stacjonarnych.Badanie Wavemaker pokazuje prymat Samsunga na rynku telewizorów podłączanych do sieci. 42 proc. udział w rynku telewizorów podłączanych do sieci daje Samsungowi blisko 20 punktów proc. przewagi nad LG, który jest z kolei dwa razy większy niż trzeci w rankingu - Sony oraz Philips.W rankingu aplikacji najpopularniejszych na telewizorach podłączanych do sieci prym wiedzie Youtube, chociaż najszybciej rosnącą aplikacją jest Netflix.Jak pokazują dane z badania VideoTrack, Smart TV na tle innych ekranów (komórki, tabletu, telewizora) najczęściej wykorzystywany jest do oglądania typowo "telewizyjnych" treści (filmy, seriale, programy dokumentalne). Popularność telewizorów podłączonych do sieci w dużym stopniu może więc wpływać na popularność serwisów na życzenie, szczególnie tych oferujących najwyższej jakości treści, jak Netflix czy HBO GO. Na tym ekranie mogą być one oglądane wygodnie i bez strat dla ich walorów produkcyjnych.Ekspansja Smart TV będzie więc przyczyniała się do osłabiania rynku tradycyjnej linearnej TV. Już dziś ten trend widoczny jest w pomiarze Nielsena - posiadacze "podłączonych" telewizorów oglądali tradycyjną telewizję średnio o blisko 60 minut krócej niż ci, którzy nie mają Smart TV (225 vs 281 minut w 2020 r.).