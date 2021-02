W lutym premiera MTV Unplugged z Natalią Przybysz

Łukasz Szewczyk

• Jeszcze w lutym na antenie MTV Polska premiera "MTV Unplugged Natalia Przybysz"

• Pełny zapis koncertu dostępny będzie również platformie player.pl.

• Z kolei album CD oraz LP ukaże się 12 marca. Już

Natalia Przybysz to uzdolniona wokalistka, uznawana przez wielu za jeden z najważniejszych, kobiecych głosów na polskiej scenie muzycznej. W grudniu Natalia dołączyła do grona artystów słynnego na całym świecie muzycznego cyklu "MTV Unplugged". Podczas koncertu "bez prądu", Natalia wykonała swoje utwory w nowych, akustycznych aranżacjach. Zgodnie z tradycją, na scenie towarzyszyli jej goście specjalni, w tym. m. in. siostra Paulina oraz Hania Rani - zdolna pianistka, kompozytorka i wokalistka, której twórczość charakteryzuje nowe podejście do klasycznych formuł muzycznych i instrumentów akustycznych. To właśnie duet z Hanią w utworze "Królowa Śniegu" jest pierwszym singlem promującym album.Pełny zapis koncertu MTV Unplugged Natalia Przybysz", który zrealizowany został 19 grudnia ub. r, wyemitowany zostanie na MTV Polska oraz na platformie player.pl. Premiera na antenie stacji już 27 lutego 2021 rok o godz. 22:00. Z kolei już dziś ruszył preorder albumu, który ukaże się 12 marca.Natalia Przybysz na polską scenę muzyczną wkroczyła w duecie z siostrą Pauliną. Ich zespół Sistars dwukrotnie zdobył statuetkę MTV EMA dla "Najlepszego polskiego artysty". Karierę solową rozpoczęła krążkiem "Maupka Comes Home" wydanym w 2008 r. Dotychczas, ma na koncie sześć albumów. Ostatni, "Jak malować ogień", ukazał się w październiku ubiegłego roku. Natalia znana jest również ze swojej pozamuzycznej działalności społecznej.