"Walentynki z Polsatem". Specjalny koncert na dzien zakochanych.

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat przygotowała specjalny koncert walentynkowy, który odbędzie się w urokliwych wnętrzach Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku

• Na żywo zaśpiewają m.in. Beata Kozidrak, Grzegorz Markowski i Patrycja Markowska, Michał Szpak, Anna Wyszkoni, Eleni, Sławomir, Golec uOrkiestra czy Michał Wiśniewski.

Telewizja Polsat przygotowała specjalną ofertę na Dzień Zakochanych. Ze sceny Opery i Filharmonii Podlaskiej, specjalnie dla widzów Polsatu, ulubieni artyści zaśpiewają na żywo największe przeboje i covery miłosne. Usłyszymy hymn na cześć miłości "The Power of love"w interpretacji Michała Szpaka, Grzegorz Markowski w duecie z córką Patrycją, zaśpiewa jedenz największych hitów, balladę "Niewiele Ci mogę dać", Beata Kozidrak "zbudzi krew" - "Tą samą chwilą", Eleni sprawi, że zatracicie się w "Miłości jak w winie" a Anna Wyszkoni sprawdzi "Czy ten pan i pani" są w sobie wciąż zakochani. "A wszystko to bo ciebie kocham"... jak zaśpiewa dla nas Michał Wiśniewski! Będę z nami także Golec uOrkiestra, Paulla oraz zespół Farba. Artystom będzie towarzyszyć Orkiestra pod batutą Tomasza Szymusia. Koncert poprowadzą Wiktoria Gąsiewska i Jurek Mielewski.Miłosna atmosfera zapanowała również na Facebooku telewizji Polsat, na którym trwa konkurs walentynkowy. Wystarczy wysłać zdjęcie i opisać swoją historię miłosną. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybranych zostanie pięciu zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni niespodziankami. Konkurs będzie trwał od 10 do 14 lutego włącznie. Szczegóły dostępne są na profilu Facebook Polsatu.Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek województwa Podlaskiego Artur Kosicki. Patronem medialnym jest Interia.