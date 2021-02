PPV: Gala FEN 32: Lotos Fight Night w Cyfrowym Polsacie i Ipli za 40 zł

Łukasz Szewczyk

• Abonenci Cyfrowego Polsatu oraz użytkownicy platformy Ipla mogą już zamawiać dostęp do gali FEN 32: Lotos Fight Night, która odbędzie się w sobotę, 20 lutego 2021 roku.

• Cena realizowanego w systemie "pay-per-view" (PPV) wydarzenia to 40 zł.

W walce wieczoru do obrony pasa przystąpi niepokonany od ponad sześciu lat Mateusz "Chińczyk" Rębecki (11-1, 1 KO). Przeciwnikiem mistrza będzie Argentyńczyk Jose Barrios Vargas (11-1, 1 KO), który dotychczas doznał tylko jedynej porażki. W kolejnym dobrze zapowiadającym się starciu spotkają się: wielokrotny mistrz Polski w brazylijskim jiu-jitsu i mistrz Polski ADCC w Submission Fighting, Wojciech "Kulkinio" Janusz (10-5, 3 KO) oraz Marcin "Bane" Łazarz (12-7, 2 KO). Będzie to eliminator do walki o pas mistrzowski w kategorii półciężkiej.Podczas najbliżej Gali fani zobaczą również walkę pomiędzy pochodzącym z Salwadoru i debiutującym pod szyldem FEN, Ednaldo "Lula Molusco" Oliveirą (21-7-1, 11 KO), który zmierzy się z Szymonem Bajorem (21-9, 9 KO), byłym mistrz PLMMA w wadze ciężkiej. Na macie pojawi się także ulubieniec wszystkich sympatyków FEN, Szymon "Lutador" Dusa (9-5, 6 KO), który w pojedynku spotka się ze Słowakiem Rolandem Cambalą (14-10, 7 KO).Inne pary Gali to Rafał "Kaszana" Lewon (14-10, 5 KO) vs Piotr "Leda" Walawski (8-6, 2 KO) oraz Djamil "Dynamit" Chan (15-8, 12 KO) vs Cezary Oleksiejczuk (5-2, 2 KO). Na sobotnim wydarzeniu swoje umiejętności pokaże również dobrze znany fanom MMA Wojciech Kawa (1-0), który podejmie Mikołaja Lewandowskiego (0-0). Rywalem Bartosza Szewczyka (6-2), czterokrotnego złotego medalisty Amatorskiej Ligi MMA, będzie Rosjanin Akhmet Salamov (1-0). Ostatnią potwierdzoną walką w karcie jest spotkanie Mateusz Strzelczyk (9-9-1) vs Piotr Kuberski (7-1).Wydarzenie rozpocznie się o godz. 19.00 przygotowanym specjalnie dla widzów PPV studiem gali.Abonenci i użytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystający z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej (EVOBOX STREAM) mogą zamówić dostęp do gali w systemie PPV w cenie 40 zł. Zamówienia można składać za pomocą jednego z czterech kanałów: przez SMS o treści, w internetowym Centrum Obsługi Klienta w telefonicznym Centrum Obsługi Klienta oraz w aplikacji Sklep - dostępnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.Zamówienia będą przyjmowane aż do momentu rozpoczęcia walki głównej, ale ze względów technicznych platforma gwarantuje dostęp do wydarzenia dla zamówień złożonych do godziny 19.00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dostępu użytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajdą na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kanałach dostępne też będzie wydarzenie.Galę FEN 32 na żywo i w Full HD będą mogli obejrzeć także internauci za pośrednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA oraz dzięki aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urządzeniach mobilnych z systemem Android, iOS, a także wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jakości Full HD będzie dostępne dla użytkowników na całym świecie w cenie 29 zł. Zamówienia można składać na stronie ipla.pl, a płatności realizować drogą elektroniczną - kartą płatniczą, przelewem lub BLIK-iem.