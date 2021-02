Włoski hit, starcia z udziałem piłkarskich potęg - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże szlagier Serie A TIM, w którym SSC Napoli Piotra Zielińskiego zmierzy się z Juventusem FC Wojciecha Szczęsnego.

• Transmitowane będą także ciekawie zapowiadające się spotkania z udziałem czołowych zespołów LaLiga Santander, Bundesligi i Ligue 1 Uber Eats, m.in. Atlético Madryt, FC Barcelony, Bayernu Monachium oraz Paris Saint-Germain.

SSC Napoli i Juventus FC są w czołówce Serie A TIM, ale wciąż muszą gonić niezwykle silne w tym sezonie drużyny z Mediolanu. Rywalizacja Azzurrich ze Starą Damą od lat zapewnia gorące emocje i sporo goli, więc ich starcie będzie hitem najbliższego weekendu na włoskich boiskach. Obie ekipy bardzo potrzebują zwycięstwa, bo chcą wzmocnić swoje pozycje w wyścigu o mistrzostwo kraju. Na Stadio Diego Armando Maradona wiele będzie zależało od postawy Polaków,. Ten pierwszy ma wpływ na większość akcji ofensywnych Napoli i w obecnych rozgrywkach zaliczył dotychczas pięć trafień oraz tyle samo asyst. Natomiast drugi jest filarem defensywy Juve, a dzięki jego świetnej grze zespół zachował czyste konto w trzech ostatnich meczach. Który z biało-czerwonych będzie miał powody do radości?Duży wpływ na układ w czołówce będzie miała także konfrontacja drugiego w tabeli Interu Mediolan z piątym S.S. Lazio. Nerazzurri wygrali u siebie pięć spotkań ligowych z rzędu zostawiając w pokonanym polu m.in. Napoli i Juventus. Przedłużenie tej imponującej passy może dać im awans na pozycję lidera, ale będzie trudne, ponieważ Lazio jest w dobrej formie i w 2021 roku zgromadziło najwięcej punktów spośród wszystkich klubów Serie A TIM. Ozdobą tego starcia będzie snajperski pojedynek Romelu Lukaku po stronie gospodarzy z Ciro Immobile w barwach gości. Obaj od początku kampanii zdobyli po 14 bramek i są poważnymi kandydatami do korony króla strzelców ligi włoskiej. Kibice mogą spodziewać się ekscytującego widowiska!Atlético Madryt nie przestaje zachwycać swoją grą i po 22 kolejkach LaLiga Santander jest faworytem do tytułu mistrza Hiszpanii. W najbliższy weekend piłkarze Diego Simeone zmierzą się na wyjeździe z walczącą o awans do europejskich pucharów Granadą CF. Stołeczna ekipa słynie z żelaznej defensywy, ale w tym sezonie jej wielkim atutem jest także atak z Luisem Suárezem na czele. Urugwajczyk w czterech ostatnich spotkaniach zdobył łącznie aż siedem bramek, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji ligowych strzelców. Poprawienie tego dorobku może być nie lada wyzwaniem, bo golkiper gospodarzy, Rui Silva, pozostaje niepokonany na Estadio Nuevo Los Cármenes od ponad 220 boiskowych minut. Dla drużyny z Grenady to starcie jest okazją na pierwszy od 47 lat triumf nad Atléti w hiszpańskiej ekstraklasie.Spore emocje zapowiadają się także na Camp Nou, gdzie FC Barcelona podejmie Deportivo Alavés. Barça zajmuje trzecie miejsce w tabeli i ma osiem punktów straty do lidera, zatem nie może sobie pozwolić na potknięcie. Katalończycy liczą na to, że do zwycięstwa poprowadzi ich Antoine Griezmann. Francuz od przyjścia do klubu w połowie 2019 roku długo nie był w stanie zaprezentować pełni swoich możliwości, ale obecnie jest nie tylko skuteczny, ale również asystuje przy golach kolegów. Czy to on przesądzi o losach tej rywalizacji?W miniony czwartek Bayern Monachium sięgnął po Klubowe Mistrzostwo Świata pokonując w wielkim finale meksykańskie Tigres UANL. Do zdobycia kolejnego trofeum przez drużynę z Bawarii mocno przyczynił się, który został wybrany najlepszym piłkarzem całego turnieju. W najbliższy poniedziałek rozpędzeni Bawarczycy wrócą do rywalizacji w Bundeslidze, gdzie ich przeciwnikiem będzie Arminia Bielefeld. Szansą dla znacznie niżej notowanej Arminii może być ewentualne zmęczenie mistrza Niemiec, który od początku roku gra minimum dwa mecze tygodniowo, Jej dużym problemem jest jednak gra w obronie, co z pewnością będą starali się wykorzystać "Lewy" i spółka, jeśli uda im się zregenerować po ostatnim turnieju i zagrają na swoim optymalnym poziomie.Główny konkurent Bayernu w walce o mistrzostwo Niemiec, RB Lipsk, w nadchodzącej kolejce sprawdzi formę FC Augsburga, którego barw bronią. Zawodnicy trenera Juliana Nagelsmanna liczą na przedłużenie serii 11 ligowych spotkań bez porażki z Augsburgiem. W ich szeregach szczególnie groźni są Angeliño, Marcel Sabitzer, Yussuf Poulsen i Christopher Nkunku, którzy mieli udział w większości bramek zdobytych w tym roku przez swój zespół. Jak na ich tle zaprezentuje się dwójka Polaków?Mecze FC Porto z Boavistą FC są określane jako Derby da Invicta i należą do najważniejszych wydarzeń każdego sezonu piłkarskiego w Portugalii. Mistrzowie kraju wygrali osiem ostatnich konfrontacji z lokalnym rywalem strzelając łącznie 18 bramek i nie tracąc ani jednej. W najbliższym spotkaniu zwycięstwo jest im również bardzo potrzebne, bo ich strata do lidera, Sportingu CP, wzrosła już do ośmiu punktów. Z kolei Boavista niespodziewanie znalazła się w strefie spadkowej i jeśli chce uniknąć nerwowej końcówki sezonu, to musi jak najszybciej poprawić swoją grę. Promykiem nadziei było niedawne starcie z Portimonense SC, w którym Pantery po raz pierwszy w obecnej kampanii sięgnęły po komplet "oczek". Czy na Estádio do Dragão uda im się to powtórzyć?Hitem 25. kolejki ligi francuskiej będzie spotkanie naszpikowanego gwiazdami Paris Saint-Germain z nieprzewidywalnym OGC Nice. Dla Kyliana Mbappé i kolegów to ważny mecz, bo główni rywale do mistrzostwa kraju, LOSC Lille i Olympique Lyonnais, nie zwalniają tempa. Paryżanie postarają się o siódme zwycięstwo z rzędu na własnym stadionie. W przedłużeniu tej passy może im pomóc Ángel Di María, który miał udział w czterech z ostatnich pięciu ligowych trafień PSG. Natomiast goście celują w trzecią wygraną w tym roku. Po ich stronie ważną rolę może odegrać bramkarz Walter Benítez, który w tym sezonie obronił aż 77 strzałów, co jest drugim najlepszym wynikiem w Ligue 1 Uber Eats. Jak spisze się na Parc des Princes?Plan na weekend:Piątek (12 lutego):• 18:25 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Mikołaj KrukSobota (13 lutego):• 12:55 2. Bundesliga:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Mitrut, Marcin Gazda• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkulastudio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Kruk• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Łukasz Wiśniowski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapicastudio: Meteusz Majak, Piotr Czachowski• 18:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Mitrut, Michał Świerżyński• 20:40 Bundesliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Paweł Wilkowicz• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 21:25 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świerżyński• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (14 lutego):• 12:25 Serie A TIM: AS Roma - Udinese Calcio (Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Mitrut, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A TIM: Cagliari Calcio - Atalanta Bergamo (Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica, studio: Mateusz Majak• 14:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:25 Bundesliga:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Sebastian Chabiniak• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Michał Mitrut, Antoni Partumstudio: Mateusz Majak, Dominik Mucha, Antoni Partum• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Piotr Czachowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 21:10 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Michał Świerżyński• 23:00(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (15 lutego):• 20:25 Bundesliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Dominik Guziak, Filip Kapica• 21:10 Liga NOS:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda