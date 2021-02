Starcie Manchesteru City z Tottenhamem hitem piłkarskiego weekendu w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Szczególnie pasjonująco zapowiada się spotkanie Manchesteru City z Tottenhamem. Warto będzie też zwrócić uwagę na PKO Bank Ekstraklasę gdzie zagrają Jagiellonia z Legią Warszawa i LaLiga Santander gdzie zmierzy się Real Madryt z Valencią.

Manchester City wygrywa mecz za meczem, a Tottenham dopiero w ostatniej kolejce przełamał się po serii 3 spotkań bez zwycięstwa. Piłkarze Pepa Guardioli w ostatni weekend wygrali prestiżowe starcie z Liverpoolem i odskoczyli swoim rywalom aż na 10 punktów. Londyńczycy starają się zmniejszyć stratę do prowadzącej czwórki, a w ostatnich dwóch spotkaniach pomiędzy tymi drużynami górą byli piłkarze Jose Mourinho. To właśnie pojedynek pomiędzy Hiszpanem a Portugalczykiem, który toczy się już od kilku lat, może sprawić, że na Etihad Stadium będziemy świadkami pasjonującego widowiska. Start spotkania w sobotę, o godzinie 18:25 w Canal+ Sport 2. Komentatorami będą Przemysław Pełka oraz Przemysław Rudzki.LaLiga Santander w sezonie 2020/2021 rozpieszcza kibiców pod względem emocji. Dotychczasowi hegemoni - Real Madryt i FC Barcelona zmuszeni są do gonienia lidera - Atletico Madryt. Najbliżej piłkarzy Diego Simeone znajdują się "Królewscy", którzy mają jednak aż 5 punktów straty do miejscowego rywala i jeden mecz rozegrany więcej. W 23. kolejce do Madrytu przyjedzie Valencia, która nadal szuka stabilizacji i zajmuje rozczarowujące dwunaste miejsce w tabeli. Pojedynek Realu Madryt z "Nietoperzami" obejrzeć będzie można w niedzielę o godz. 16:10. Na antenie Canal+ Sport 2 skomentują go Piotr Laboga oraz Leszek Orłowski.Pojedynki Jagiellonii i Legii od wielu lat budzą szczególne zainteresowanie w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Nie inaczej będzie w następny weekend, kiedy legioniści wybiorą się do Białegostoku. Zawodnicy Czesława Michniewicza kryzys mają już za sobą, co udowodnili w ostatnim meczu ligowym przeciwko Rakowowi. Białostoczanie grają nierówno, ale to właśnie oni w rundzie jesiennej zabrali legionistom trzy punkty i wygrali na Łazienkowskiej. Mecz na antenie Canal+ Premium w niedzielę o godzinie 17:25. Komentatorami tego starcia będą Adam Marchliński oraz Grzegorz Mielcarski.Plan transmisji:Piątek (12 lutego):• 20.00 - 23.00(Canal+ Sport)• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Radosław Majdan• 20:55 ​LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Ćwiąkała, Leszek Orłowski• 23.00(nSport+)Sobota (13 lutego):• 11:55 Futcal:(Canal+Family / nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Grzegorz Kaczmarczyk• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Tomasz Ćwiąkała• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Wojciech Jagoda• 15:25 Bundesliga:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Maciej Murawski• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 16:55 Ligue 1;(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Wolski, Michał Żewłakow• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 18:25 Celta Vigo - Elche CF CANAL+ NOWkomentarz: Cezary Olbrycht, Leszek Orłowski• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Domagała, Jarosław Koliński• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Filip Surma, Marek Bojanowski• 22.00(Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał Dębiński• 23.00(nSport+)Niedziela (14 lutego):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:55 Ligue 1:(Canal+ oglądaj online)• 12:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adrian Olek, Przemysław Rudzki• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Wojciech Jagoda• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Maciej Murawski• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 14:55 Ligue 1:(Canal+ oglądaj online)• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ oglądaj online)• 17:25 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Mielcarski• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 17:55 Bundesliga:(Canal+ Family / Canal+ Online)komentarz: Mateusz Borek, Tomasz Ćwiąkała• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 19:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Michał Gutka• 20:55 LaLiga:(Canal+ Family / Canal+ Now)komentarz: Rafał Wolski, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Lige 1:(nSport+)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Bojanowski• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21:30(Canal+ Online / Canal+ Sport 3)prowadzący: Bartosz Ignacik• 23.00(nSport+)Poniedziałek (15 lutego):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Cezary Olbrycht, Tomasz Wieszczycki• 18:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Rafał Nahorny• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Michał Żewłakow• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 20:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Lipiński• 22.30(Canal+ Sport)• 23:00(Canal+ Sport 2)prowadzący: Andrzej Twarowski• 23.00(nSport+)