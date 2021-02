"Bloodshot", "Terminal", "Podróż poślubna", "Sekretny świat kotów" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Bloodshot", "Terminal", "Sekretny świat kotów", "Szare śniegi Syberii", "Antygona", "Podróż poślubna"

W piątekkontynuuje emisję serialu(12 lutego). Berlin, lato 1946 roku. Zrujnowane wojną miasto pogrąża się w kryzysie, a przestępcza działalność kwitnie. W stolicy zjawia się amerykański policjant Max McLaughlin (Taylor Kitsch). Mężczyzna ma pomóc w zaprowadzeniu porządku. Wspiera go w tym miejscowa policjantka, Elsie Garten (Nina Hoss). By przywrócić miastu spokój, muszą zmierzyć się ze sprawującym władzę w półświatku gangsterem o pseudonimie Engelmacher (Sebastian Koch). Nie tylko jednak zawodowe obowiązki przywiodły Maxa do Berlina. Ma nadzieję odnaleźć swojego zaginionego brata (Logan Marshall-Green). Moritz na własną rękę postanowił rozprawić się z ocalałymi nazistami i przepadł bez wieści. Max liczy na pomoc konsula, Toma Franklina (Michael C. Hall). Stróż prawa nie zdaje sobie jednak sprawy, że został uwikłany w międzynarodową intrygę.W sobotni wieczór premiera filmu(13 lutego). W rozświetlonym neonami mieście na ulicach szerzy się zbrodnia. Kelnerka Annie (Margot Robbie) oprócz nalewania drinków w barze zajmuje się także zabijaniem swoich klientów jako striptizerka. Przebiegła i błyskotliwa femme fatale wikła w intrygę dwóch płatnych zabójców, Alfa (Max Irons) i Vince'a (Dexter Fletcher). Obaj mężczyźni mają też do wykonania pewne złowrogie zadanie. Ich losy splatają się ze skrywającym tajemnicę pracownikiem kolei (Mike Myers) i nieuleczalnie chorym nauczycielem Billem (Simon Pegg).W niedzielne przedpołudnie premiera filmu(14 lutego). Kotek Oskar wiedzie spokojne i leniwe życie w wygodnym domu. Do szczęścia nie wystarczają mu jednak miska pysznej karmy i wygodne posłanie. Marzy o odnalezieniu legendarnej Miaukocji - istnego raju dla kotów. Pewnego dnia mimo zakazu ojca rusza więc na poszukiwania. Tak zaczyna się pełna przygód wyprawa, podczas której zawiera wiele ciekawych znajomości, ale i wpada w tarapaty. Jego tata tymczasem po latach błogiego lenistwa także opuszcza dom, by odszukać syna.Z kolei wieczorem(14 lutego). Litwa, rok 1941. Mieszkańcy Kowna zostają oskarżeni o zdradę stanu. Sowieci wywożą ich na dożywotnie roboty do syberyjskiego łagru. Wśród skazańców znajduje się szesnastoletnia Lina (Bel Powley) oraz jej brat i matka. Po długiej i wycieńczającej podróży, podczas której dziewczyna poznaje Andriusa (Jonah Hauer-King), więźniowie trafiają do mroźnej i okrutnej krainy, gdzie czeka ich praca ponad siły, głód i choroby. Ucieczką od przerażającej rzeczywistości obozowej jest dla nastolatki rysowanie. Utalentowana plastycznie zapełnia kajet scenami z codziennego życia w łagrze.Piątkową premierąbędzie(12 lutego). Ray Garrison (Vin Diesel) jest żołnierzem, który ginie podczas akcji i zostaje przywrócony do życia przez korporację RST jako super-człowiek zwany Bloodshot. Jego krew pełna jest neotechnologicznych rozwiązań, dzięki czemu mężczyzna jest nie do zatrzymania. Jest silniejszy od każdego, a jego organizm ma niezwykłą zdolność do natychmiastowej regeneracji. Niestety za sprawą decyzji korporacji traci kontrolę nad swoim życiem. Jego wspomnienia i pamięć zostają mu wykasowane, trudno mu więc odróżnić prawdę od fikcji. Ze wszystkich sił jednak stara się zawalczyć o siebie. Widowiskowe kino akcji, które jest adaptacją popularnego komiksu. W postać tytułowego bohatera wciela się wielka gwiazda serii Szybcy i wściekli - Vin Diesel. W pozostałych rolach występują Eiza González, Sam Heughan, Toby Kebbell oraz nominowany do Złotego Globu Guy Pearce.Premierowy weekend na antenachrozpocznie(13 lutego, Cinemax 2). Szesnastoletnia Antygona (Nahéma Ricci) jako dziecko przyjechała do Kanady z Algierii wraz z częścią swojej rodziny. Podczas gdy ona bryluje w szkole, jej dwaj bracia wybrali ścieżkę przestępstwa. Kiedy jeden z nich trafia do więzienia i grozi mu deportacja, Antygona obmyśla plan uwolnienia go, przez co wpada w ogromne kłopoty.Prowokacyjna i bardzo aktualna adaptacja klasycznej greckiej tragedii. Ciesząca się uznaniem reżyserka Sophie Deraspe (Les signes vitaux) na nowo przedstawia historię kobiecego dążenia do sprawiedliwości. Jej film jest bardzo wymownym głosem dotyczącym doświadczeń imigrantów we współczesnym Montrealu.Niedzielną premierą będzie(14 lutego, Cinemax). Państwo młodzi przybywają w swoją noc poślubną do luksusowego apartamentu dla nowożeńców. Kiedy panna młoda, Eleanor (Avigail Harari), odkrywa, że jej mąż, Noam (Ran Danker), otrzymał w prezencie ślubnym od swojej byłej dziewczyny pierścionek, dochodzi do eskalacji emocji. Nowożeńcy opuszczają hotel, aby zwrócić problematyczny podarunek. Ich z pozoru prosta misja zmienia się w całonocną podróż ulicami Jerozolimy. Para zmuszona jest stawić czoła byłym kochankom, stłumionym wątpliwościom oraz życiu, które zdecydowali się porzucić.Druga propozycja to(14 lutego, Cinemax 2). Podczas wakacji w Senegalu były sportowy mistrz Thierry (Vincent Rottiers) poznaje prostytutkę Fay (Fatou N'Diaye), Para zakochuje się w sobie od pierwszego wejrzenia. Każde z nic odnajduje w drugiej osobie zrozumienie i szacunek, razem mają nadzieję, że wspólnie uda im się uciec od starych problemów. Niestety mężczyzna nagle zaczyna dziwnie się zachowywać i Fay postanawia go opuścić. Niedługo potem dochodzi do niej informacja, że Thierry zmarł. Mimo że jest niewinna, zostaje aresztowana i trafia za kratki. Aby znaleźć wyjście z patowej sytuacji, musi wrócić do miejsca, w którym wszystko się zaczęło.Intrygujący obraz przedstawiający ostatnie 24 godziny życia zdyskredytowanego sportowego mistrza.