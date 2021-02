Podróże po całym świecie, historie niezwykłych ludzi i miejsc wiosną w Travel Channel

Łukasz Szewczyk

• Wiosną 2021 roku Travel Channel zabierze widzów w podróż po całym świecie

• Dodatkowo stacja pokaże fascynujące historie niezwykłych ludzi, miejsc oraz kultur

Wszyscy wiedzą, że spotkania z naturą, szczególnie te bliskie są najciekawsze. Tym bardziej jeśli odbywają się one pod auspicjami człowieka legendy.to program, w którym uwielbiany przez widzów bohater, powróci w kolejnej serii przygód. Tym razem zbada "nową rzeczywistość", w której znalazły się zwierzęta od momentu wybuchu pandemii COVID-19. Czy takie czynniki jak spowolnienie gospodarki i ograniczenie turystyki spowodowały, że dzikie zwierzęta odzyskały swoją naturalną przestrzeń?Kolejną wiosenną destynacją Travel Channel będą miejsca, które niewątpliwie mają w sobie magię. Wspólnie z twórcami programu przeniesiemy się na, po których oprowadzać będzie znana i ceniona aktorka, Maria Konarowska. Bazary, targowiska, stragany... Coraz bardziej je lubimy i coraz częściej tam kupujemy. Skąd się bierze ich fenomen? Każdy się zgodzi, że to jedyne takie miejsca, w których dostać można niemal wszystko. W programie zaprezentowane zostamą te najpiękniejsze, największe, a zarazem najdziwniejsze targowiska. Odwiedzimy wiele krajów, spotkamy się między innymi w Warszawie, Barcelonie, Amsterdamie, Zakopanym, Florencji, Atenach, Pradze, Berlinie oraz Moskwie. To będzie niezapomniana podróż, pełna smaków i zapachów.W niezwykłą podróż zabiorą widzów także. Wyprawa będzie nietypowa, bo tym razem będzie to... podróż w czasie. Drzewo genologiczne może kryć wiele tajemnic. Przekonają się o tym bohaterowie tego wciągającego programu, w którym dwie genealożki, Kinga i Karolina, prowadzą firmę badającą rodzinne korzenie. Podróżując po Polsce poszukują przodków i historii osób, które są ciekawe swojej przeszłości. Przy pomocy archiwalnych dokumentów, pamiątek, wspomnień, listów, zdjęć oraz gazet odsłonią sekrety, które niekiedy zmienią życie klientów.Z koleito program-niezbędnik dla wszystkich tych, którzy swoje podróże lubią dobrze zaplanować. Czy w jeden weekend można zorganizować ciekawą wycieczkę? W tej serii prowadząca odwiedza rożne zakątki świata, skąd dzieli się swoimi doświadczeniami oraz cennymi wskazówkami dotyczącymi pobytu w hotelach, jedzenia w restauracjach i uczestniczenia w lokalnych zajęciach. Wszystko po to, by z krótkiego wypadu przywieźć jak najwięcej wspomnień.Wiosenną ofertę stacji wzbogaci również nowe, familijne pasmo.to idealna, weekendowa propozycja dla całej rodziny. W tym programie będziemy mogli zobaczyć historie niezwykłych ludzi, którzy w różnych zakątkach świata poświęcili swoje życie zwierzętom, często ratując im życie. To program, na którym wzruszą się nawet najtwardsi