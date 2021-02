"Tamta twarz". Premiera spektaklu Teatru Telewizji

Łukasz Szewczyk

• Kolejna premiera Teatru Telewizji

• "Tamta twarz" to poruszający dramat o rozpadzie rodziny, w której odwracają są zwyczajowe role, gdy dzieci zastępują nieobecnych rodziców i nie potrafią w wielu sytuacjach poradzić sobie ze swoimi emocjami. W ich świecie oprócz samotności i niespełnienia jest jednak miejsce na miłość i nadzieję.

Martha od lat jest alkoholiczką. Samotnie wychowuje dwoje dzieci. Mąż zostawił ją dla innej kobiety. Opiekuje się nią osiemnastoletni syn Henry. 15-letnia córka Mia przejawia agresywne i aspołeczne zachowania. Dzieci nienawidzą ojca, czują się przez niego zdradzone i opuszczone. Martha pogrąża się w chorobie alkoholowej, a między nią i Henrym nawiązała się dwuznaczna relacja, w której matka całkowicie uzależniła od siebie syna. Sytuacja w rodzinie staje się napięta. Matka obiecuje, że dobrowolnie pójdzie na odwyk, jednak wszelkimi sposobami stara się do tego nie dopuścić. Ojciec widząc tragiczną sytuację grozi byłej żonie przymusowym leczeniem. Kobieta, chcąc zachować resztki godności, przestaje walczyć i postanawia dobrowolnie pójść do kliniki. Wychodzi z domu, chociaż nie ma pewności, czy naprawdę uda się do szpitala...W obsadzie: Obsada: Roma Gąsiorowska (Martha), Monika Frajczyk (Mia), Daniel Namiotko (Henry), Jan Wieczorkowski (Hugh) i inni.Premiera spektaklu "Tamta twarz" w poniedziałek (15 lutego 2021 roku) o godzinie 21.00 na antenie TVP1.