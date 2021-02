Piąty sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z nowościąmi wiosną w TVN7

Łukasz Szewczyk

• Pod konie lutego 2021 telewizja TVN7 rozpocznie emisję nowego sezony randkowego reality-show "Ślub od pierwszego wejrzenia"

W dzisiejszych czasach znalezienie odpowiedniego partnera jest coraz trudniejsze. "Ślub od pierwszego wejrzenia" to budzący ogromne emocje miłosny eksperyment. Jego bohaterami są osoby, które do tej pory nie znalazły drugiej połówki, ale marzą o wielkiej miłości. W piątej edycji uwielbianego przez widzów reality show zobaczymy nie tylko nowe pary, które zdecydowały się poznać swoją drugą połówkę dopiero przed ołtarzem. Producenci przygotowali też kilka niespodzianek dla fanów formatu i wprowadzili do jego formuły trochę nowości.Po przeanalizowaniu tysięcy zgłoszeń, setkach rozmów oraz badań psychologowie Magdalena Chorzewska i Piotr Mosak, a także profesor Bogusław Pawłowski dobrali trzy pary, które zobaczą się po raz pierwszy dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego gdzie wezmą ślub. Następnie para młoda i ich bliscy wezmą udział w hucznym weselu, podczas którego będą mieli okazję się poznać. Świeżo upieczeni małżonkowie, tak jak uczestnicy w latach ubiegłych, będą mieli 30 dni, żeby zdecydować, czy chcą pozostać w małżeństwie czy uważają, że eksperyment się nie powiódł i wnoszą o rozwód.Przed kandydatami bardzo trudne wyzwanie - nie znają się, a formalnie już będą rodziną! Jak sobie z tym poradzą? Dadzą sobie szansę na miłość? Podejmą wyzwanie, czy wygra strach i niepewność? Czy pokonają swoje lęki i wszyscy staną przed urzędnikiem stanu cywilnego?"Ślub od pierwszego wejrzenia" premiera telewizyjna w piątek 26 lutego o godzinie 20:30 na antenie Siódemki. Odcinek będzie można obejrzeć przedpremierowo od piątku 19 lutego na player.pl.