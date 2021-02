Łukasz Szewczyk

Nowy sezon "Defacto" wiosną w TTV. Cykliczne spotkania z twórcami kanału "Planeta Abstrakcja"

• Popularnonaukowy program "Defacto" wraca z porcją nowych tematów i zagadnień, a część z tych informacji widzowie dostaną prosto z pierwszej ręki

• Obok Janka Pirowskiego, w programie pojawią się podróżnicy i vlogerzy z kanału "Planeta Abstrakcja"

Fot. TTV

W programie widzowie znajdą odpowiedzi na nurtujące ich pytania - między innymi takie, czy śmieci z kosmosu mogą nam spaść na głowę, albo czy należy bać się cyborgów? Twórcy przyjrzą się najnowszym osiągnięciom naukowym, przedstawią nowinki technologiczne i zajrzą do świata przyrody, fizyki i medycyny. Dowiemy się, między innymi, dlaczego niektóre kobiety postanawiają zjeść swoje łożysko oraz co kryje w sobie męska broda?



Wiosenną nowością w programie będzie pojawienie się pary podróżników i vlogerów - Oli i Borysa, którzy od lat prowadzą kanał "Planeta Abstrakcja". Wspólnie z nimi zajrzymy do nielegalnej kopalni złota w Peru, obejrzymy jak z perspektywy mieszkańców Gujany Francuskiej wygląda start rakiety kosmicznej, a w Afganistanie wraz z lokalnymi studentami pójdziemy na nocną imprezę!



Emisja premierowych odcinków programu "Defacto" w niedziele o godz. 9.15 (od 28 lutego 2021 roku) na antenie TTV.