Kinowe hity, wciągające seriale. Wiosna w telewizji Metro

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Metro na wiosnę 2021 roku przygotowała dla swoich widzów przeboje filmowe, wciągające seriale i fascynujące serie dokumentalne.

Oceany i morza są dotknięte nadmiernymi połowami ryb i skażeniem odpadami przemysłowymi. Coraz więcej gatunków zostaje zagrożonych w wyniku działalności człowieka. Grupa naukowców obawia się procesu masowego wymierania oraz tego, że niedługo na pomoc może być za późno. W sześcioodcinkowej seriitwórcy programu poruszą tematy pogarszającego się stanu oceanów, do których każdego roku trafiają liczone w milionach tony odpadów. To niepokojące zjawisko zagraża życiu morskiemu na całym świecie, a konsekwencje tego mogą być o wiele bardziej tragiczne w skutkach niż możemy sobie wyobrazić. Co nam grozi, jeśli nie przestaniemy zanieczyszczać planety?Dla fanów mroczniejszych historii stacja proponuje drugi sezon, jednego z ulubionych seriali widzów telewizji Metro. Dalsze losy seryjnego mordercy, Normana będą jeszcze bardziej zawiłe, a jego patologiczna relacja z matką - znacznie bardziej skomplikowana. Jedno jest pewne, przeszłość coraz częściej będzie o sobie przypominać, rodzina Bates nie będzie spać spokojnie.Wiosną nie zabraknie również kultowych, w których licytacje w niczym nie przypominają tych znanych z eleganckich domów aukcyjnych. Bohaterowie tego emocjonującego programu mają niepowtarzalną okazję do kupienia w ciemno prawdziwych skarbów. Niestety, zdarza się też, że trafiają im się prawdziwe buble. Czy chociaż jednemu z bohaterów programu uda się zarobić fortunę? Każdy z uczestników na to liczy! Oprócz chęci szybkiego zarobku, licytującymi biorącymi udział w tym nietypowym polowaniu, niezmiennie kieruje chęć dobrej zabawy i przeżycia niezapomnianej przygody.Telewizja Metro zaprezentuje też bogatą bibliotekę filmów. Sympatycy dobrego kina będą mogli wybierać spośród takich pozycji, jak: "Człowiek z blizną", "Pamięć absolutna", "Wzgórze złamanych serc", "Wehikuł czasu" oraz "Kryptonim U.N.C.L.E.".Przypomnijmy, że kanał Metro dostępny jest bezpłatnie w ramach naziemnej telewizji cyfrowej oraz u operatorów kablowych i satelitarnych