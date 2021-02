Trzeci sezon "Ninja Warrior Polska" od maraca w telewizji Polsat

Łukasz Szewczyk

• Jeszcze żadnemu Polakowi nie udało się przejść w całości legendarny tor przeszkód, godny prawdziwych Wojowników Ninja.

• Wiosną kolejni kandydaci podejmą to ekstremalne wyzwanie, a najbardziej zdeterminowani powrócą, by raz jeszcze przekroczyć własne granice.

Łukasz „Juras” Jurkowski, Karolina Gilon i Jerzy Mielewski - prowadzący "Ninja Warrior Polska" / Fot. Polsat

Walka z wymagającymi przeszkodami oraz samym sobą, chwile triumfu i dramaty to najkrótszy opis każdego programu, który od dwóch lat nie schodzi z anteny telewizji Polsat. Program ma wierne grono widzów, kreuje wzory do naśladowania i motywuje do zmiany stylu życia.Uczestnicy każdej edycji "Ninja Warrior Polska" walczą o miano króla sprawności, wybitnego atlety i członka elitarnej grupy kilkunastu osób z całego świata, szczycących się tytułem Wojowników Ninja. Nagroda pieniężna w wysokości 150 tysięcy złotych to tylko dodatek do chwały, jaka okryje pierwszego Polaka, który pokona wszystkie 32 przeszkody, w tym morderczą Górę Midoriyama. Wysoka na ponad 23 metry stalowa konstrukcja to kulminacja zmęczenia dla uczestników show oraz emocji dla widzów śledzących ich zmagania.Wśród śmiałków, którzy rzucili wyzwanie najsłynniejszemu torowi, znaleźli się ci, których zdążyliśmy poznać w poprzednich edycjach, m.in.: Robert Bandosz (last man standing z II odsłony programu), Paweł Murawski - atleta o poruszającej historii, zdobywający obecnie sportowe szczyty, niestrudzony weteran wszystkich sezonów - model i fizjoterapeuta Michał Baryza czy wicemistrz świata w siatkówce Łukasz Kadziewicz.W tym sezonie bardzo mocno zaakcentują swoją obecność kobiety, które są silne jak nigdy dotąd. Łączy je jeden cel - chcą udowodnić, że Ninja może być kobietą! Wśród nich zobaczymy między innymi znane pięściarki Ewę Piątkowską i Sandrę Drabik, mistrzynię świata w kickboxingu Różę Gumienną, a także byłą Miss Polski i Miss Universe Olgę Buławę.Swoich sił na torze Ninja spróbują także: mister Polski z 2014 roku Rafał Maślak, wokalista zespołu Feel Piotr Kupicha, półfinalista Mister World 2016 Rafał Jonkisz, a także doskonale znane młodszej publiczności gwiazdy Tik Toka: Way of Blonde (Karolina Brzuszyczyńska), stefanski_workout (Krystian Stefański), Paulina Paola.Tak jak poprzednio program poprowadzi zmysłowa Karolina Gilon. Zmagania na torze przeszkód swoimi błyskotliwymi komentarzami podsumują dziennikarz i komentator Polsat Sport Jerzy Mielewski oraz zawodnik i komentator MMA Łukasz "Juras" Jurkowski.