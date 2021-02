Discovery Science na iwosnę. Podróże w czasie, wyprawy na krańce ziemi

Łukasz Szewczyk

• Wiosną 2021 roku kanał Discovery Science zabierze widzów nie tylko na wyprawę na krańce ziemi, ale również na podróż w czasie Od heroicznych ekspedycji na lodowce, po zagadki starożytnego Egiptu.

Już w lutym Discovery Science zabierze widzów do najmroźniejszych zakątków ziemi. W każdy wtorek miesiąca stacja przygotowała specjalny tytuł opowiadających o najbardziej brawurowych wyprawach i biorących w nich udział śmiałkach, nie bojących się temperatur mocno poniżej zera. Wśród proponowanych pozycji znajdują się:orazW marcu natomiast stacja zaprasza naoraz. Pierwsze zabiorą widzów w podróż po ukrytych skarbach antycznego Egiptu. Archeolog Ramy Romany bada sekrety najstarszych grobowców i miejsc pochówku na Ziemi. Nawigując między rozmaitymi legendami, mitami oraz przypowieściami, próbuje odkryć pochodzenie każdej mumii, a także poznać historię życia, która się za nią kryje. Za pomocą nowatorskiej technologii bada artefakt, wysnuwając nowe teorie na temat tego, jak żyły starożytne cywilizacje.Kolejne dwa maratony na Discovery Science zaplanowane są na kwiecień. Pierwszy poświęcony jest tajemnicom starożytnego Egiptu. Co niedziela stacja pokaże wyjątkową produkcję nawiązującą do architektury, kultury i sposobu życia dawnych Egipcjan. W programie znajdą się m.in. propozycje:. Drugi z kolei maraton stacja pokaże z okazji Dnia Ziemi - 22 kwietnia - i zawierać będzie programy poświęcone naszej pięknej planecie, m.in.czy głośny dokument