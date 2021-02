Wiosenne nowości Animal Planet

Łukasz Szewczyk

Luty na Animal Planet zaczyna się od. Łowca węży Dusty Crum i jego team wypowiadają "wojnę" tysiącom osobników, które przejmują podmokłe tereny południowej Florydy. Los tych majestatycznych gadów jest mu jednak bardzo bliski. Chcąc chronić siedliska ludzi, bardzo dba o to, żeby żadna łuska nie spadła z ciała węża. Premiera co piątek o godz. 22:00.Stacja zaprasza także na nowy program. Profesor Neil Gemmell wykorzystuje najnowocześniejsze badania środowiska, chcąc rozwikłać tajemnicę legendarnego potwora. Zaawansowane technologicznie polowanie otwiera nowy rozdział w poszukiwaniu Nessie, a popularne teorie o istnieniu tego niespotykanego gada zostają poddane naukowej weryfikacji.W marcu widzowie Animal Planet zobaczą drugi sezon programu, ukazującego codzienność ogrodu zoologicznego i towarzyszącego mu parku safari. Obie instytucje zostały uznane za numer 1 na świecie! Ponad 3500 ptaków, ssaków, gadów i owadów nazywa to miejsce domem. Wśród nich znajdują się małe gepardy, które zdecydowały zaprzyjaźnić się z lokalnym psiakiem, nosorożec Aria - niemal ostatni osobnik ze swojego gatunku - a także stado przemiłych pand. Personel codziennie dba o dobre samopoczucie mieszkańców, a jednocześnie uwrażliwia odwiedzających na konieczność ochrony przyrody.Animal Planet pokaże także 4. sezon programu. Ta pouczająca seria ukazuje życie niewielkiej grupki osób, które dostały pozwolenie na zamieszkanie na terenie liczącego niemal 75 tys. kilometrów kwadratowych rezerwatu przyrody. Arctic National Wildlife Refuge to jeden z najbardziej odległych i bezludnych obszarów USA. Chcąc przeżyć 650 kilometrów od cywilizacji, cztery rodziny muszą samotnie stawiać czoło surowym warunkom dalekiej Północy. W tym sezonie napotkają problemy, jakie postawi przed nimi bezlitosne środowisko, w tym rosnące niebezpieczeństwo ze strony drapieżników. Będą się także borykać z następstwami niedawnych pożarów lasów. Nie zabraknie osobistych wyzwań i rozterek, szczególnie że wychowywanie małych dzieci z dala od cywilizacji jest ekstremalnie trudne. Rodziny będą musiały także stawić czoło śmiertelnej chorobie. Czy uda im się przetrwać w tak nieprzyjaznych warunkach?