Śledztwa na wizji, mordercy bez wyroku, sekta zagłady wiosną na antenie ID

Łukasz Szewczyk

• Kanał ID wiosną 2021 roku zabierze widzów do mrocznego świata zbrodni.

• Śledząc zarówno największych przestępców, jak i morderców "z sąsiedztwa", ukazuje nie tylko motywy, ale także ich modus operandi. Zagłębia się też w ich psychikę i pozwala zrozumieć, co nimi kieruje

Te wiosny ID pokaże. Program kontynuuje trwającą całe życie misję Johna Walsha, amerykańskiego prawnika i śledczego, będącego równocześnie znaną osobowością telewizyjną, który poświęcił swoje życie tropieniu przestępców, odnajdywaniu zaginionych dzieci oraz budowie bardziej skutecznego i odpowiedzialnego systemu wymiaru sprawiedliwości. W serii występuje sam John Walsh, a także jego syn, Callahan Walsh, który wraz z ojcem pracuje w Narodowym Centrum ds. zaginionych i wykorzystywanych dzieci w stanie Wirginia.Stacja pokaże także dwugodzinny dokument o sprawie Anthony'ego Gray'a, człowieka oskarżonego o zamordowanie swoich rodziców w 2007 roku. Po długotrwałym procesie oraz przyznaniu się do winy przed kamerą, Anthony został skazany na 45 lat więzienia. Ale w tej historii wszystko jest inne niż się wydaje. Ostatecznie przyznanie się anthony'ego do winy zostaje podważone. Jeśli Anthony nie zabił swoich rodziców, kto to zrobił? Film ujawnia mroczną opowieść o dramacie rodzinnym, strzelaninie, okradzionych sejfach oraz o tym, że mordercą Jamesa i Vivian Gray był ktoś, kogo dobrze znali. To opowieść o człowieku, który spędza za kratkami już trzynasty rok, a nadal nie jest za nic oficjalnie skazany. Dokumentjuż wiosną na ID.Stacja zaprasza także na serię. To kulisy sprawy morderstwa 7-letniego JJ Vallowa i jego przyrodniej siostry, 17-letniej Tylee Ryan, którzy zniknęli w 2019 roku. Miesiące poszukiwań nie przyniosły żadnych wyjaśnień ani odpowiedzi na temat miejsca ich pobytu. Nagle, po niespełna roku, okaleczone ciała JJ i Tylee zostały odnalezione w prowizorycznym grobie na farmie w Idaho. Sprawa nadal pozostaje bez odpowiedzi, a bliscy rodzeństwa ciągle zastanawiają się, jakie były przyczyny tej tragedii.Kolejną propozycją id jest program, który próbuje rozwikłać przyczynę śmierci Susan Winters, prawniczki i matki dwojga dzieci mieszkających w Las Vegas. Początkowo lokalna policja uznała, że było to samobójstwo. Jednak rodzice kobiety są przekonani, że sama nie odebrałaby sobie życia. O mordestwo posądzają swojego zięcia. Czy mają rację? Seria śledzi przebieg w sprawy, którą prowadzi jeden z najbardziej znanych prawników Las Vegas - Tony Sgro