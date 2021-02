Premierowe pasmo filmów dokumentalnych wiosną w Discovery Historia

Łukasz Szewczyk

• Tej wiosny Discovery Historia zabierze widzów w podróż po najważniejszych wydarzeniach ostatnich lat.

• Stacja przyjrzy się życiu wielkich osób, a także ruchom politycznym i zmianom społecznym, które zachodzą na naszych oczach. Wszystko to z punktu widzenia wybitnych i niepokornych twórców dokumentalnych XXI wieku

Na tegoroczny okres wielkanocny Discovery Historia przygotowała dwa poruszające filmy biograficzne. Pierwszy, którego premiera zaplanowana jest na Wielki Piątek, opowiada historię życia i posługi papieskiej św. Jana Pawła II. Drugi jest spojrzeniem na życie papieża Franciszka. Emisja tego dokumentu odbędzie się w Wielką Sobotę.Piątkowe wieczory na Discovery Historia to. To kolekcja nagradzanych na festiwalach tytułów, które poruszają ważne, kontrowersyjne i niezwykle aktualne tematy. Opowiadają o kluczowych zmianach społecznych, wyzwaniach wynikających z postępu technologicznego oraz modzie i kultowych ideach. Start pasma już 9 kwietnia o godz. 22:00.Pierwszym w kolekcji tytułem są. Dokument wybitnego reżysera Vitalija Manskiego (twórca "Pod opieką wiecznego słońca", który zwyciężył 13. edycję Millennium Docs Against Gravity). Vitalij pełnił funkcję szefa departamentu dokumentalnego rosyjskiej telewizji publicznej, kiedy kraj przechodził z epoki Jelcyna do autorytarnego reżimu Putina. Był świadkiem tego, jak Putin konsoliduje władzę w swoich rękach i likwiduje demokratyczne reformy Jelcyna, w efekcie przywracając w Rosji dyktaturę. Ten wyjątkowy dokument powstał na podstawie materiałów z lat 1999 − 2000, relacji świadków oraz własnych doświadczeń i refleksji reżysera. Tworzy wyjątkowy filmowy portret Władimira Putina oraz tego przełomowego okresu w historii Rosji.W kolejny piątek - 16 kwietnia - w ramach cyklu odbędzie się premieraTo oparta na osobistych relacjach i nieznanych archiwalnych zdjęciach inspirująca historia narodzin brytyjskiej popkultury, opowiedziana oczami legendy kina i laureata Oscara Michaela Caine'a, przedstawiająca obraz społeczeństwa w dobie transformacji. To świat, w którym wszystko wydaje się możliwe, pełen barwnych buntowników, którzy wnieśli powiew świeżości i sprzeciwiali się elitom oraz klasowym podziałom. Film przenosi widza w sam środek Londynu lat 60. XX wieku. Obok Caine'a widzimy Beatlesów, Twiggy, Marianne Faithfull, Davida Baileya, Jean Shrimpton, Mary Quant, Rolling Stonesów, Davida Hockneya i wiele innych kultowych postaci z tamtej epoki. Produkcja pełna jest bezcennych anegdot, materiałów archiwalnych i dotąd nieujawnianych zdjęć. Wszystko to w połączeniu z niezwykłą ścieżką dźwiękową, składającą się z największych przebojów lat 60., oddaje energię, styl, modę i entuzjazm tamtych czasów.Trzecią propozycją w zestawieniu jest, na antenie Discovery Historia 23 kwietnia. Szokujący dokument przedstawia kulisy, skutki i ofiary cenzury Internetu. Każdego dnia co minutę 500 godzin materiału filmowego jest przesyłanych na YouTube, 450 000 tweetów jest publikowanych na Twitterze, a 2,5 miliona postów na Facebooku. Jego współzałożyciel Mark Zuckerberg obiecał kiedyś, że Facebook będzie bez ograniczeń dzielić się wszystkim z każdym, ale okazało się, że jest zupełnie inaczej. Internet nie jest wcale tak neutralny, demokratyczny i wolny, jak się nam z pozoru wydaje. Film śledzi pięciu spośród tysięcy outsourcingowanych przez Dolinę Krzemową "cyfrowych śmieciarzy", których praca polega na usuwaniu "nieodpowiednich" treści z Internetu. Przeciętny "czyściciel" musi codziennie obejrzeć i ocenić tysiące obrazów i nagrań, co pozostawia trwały ślad na jego psychice.Kolejną nowością stacji Discovery Historia jest pasmo. Od 11 kwietnia niedzielne wieczory będę pełne śmiechu i dobrego humoru. To doskonały pomysł na dobry koniec tygodnia! W ramach cyklu stacja pokaże m.in. format "Co za kabaret!". To opowieść o niezwykłych twórcach, ich pasji do sceny, emocjach, radości, wzruszeniu i spełnieniu. Kamery programu zaglądają za kulisy pracy czołowych grup kabaretowych w kraju. Bohaterowie opowiedzą o początkach swojej kariery, drodze do sukcesu, współpracy w zespole, a także zabiorą widzów w swoją trasę koncertową. W ramach odcinków serii pokazane zostaną największe festiwale i przeglądy kabaretowe w kraju.Do Discovery Historia wracają także kultowi już. W czerwcu widzowie zobaczą 15. sezon tego znanego i lubianego programu. A już od 1 kwietnia, co czwartek o 22:00, Discovery Historia zaprasza na trzecią serię spin-offu tego znanego tytułu − "Łowców staroci: renowacje". W tym programie Drew Pritchard, ekspert w dziedzinie wynajdywania i ratowania wyjątkowych staroci, łączy siły z innymi handlarzami, rzemieślnikami i artystami. Razem zdobywają cenne znaleziska do odrestaurowania. Tym razem ekipa Drew spróbuje tchnąć nowe życie w wyjątkowy stół z litego drewna, kultową torbę podróżną marki Ferrari czy model samochodu typu vintage. Konserwatorzy wykorzystują zarówno tradycyjne, jak i zupełnie nowatorskie metody, aby przywrócić przedmiotom ich dawny blask. Widzowie zobaczą, jak zniszczone starocie można przekształcić w naprawdę cenne przedmioty.