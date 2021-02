Wiosna bez tabu w Discovey Life. Seria o mężach chcących zmienić płeć

Łukasz Szewczyk

• Tej wiosny widzowie Discovery Life zainteresowani medycyną, zdrowiem i psychologią otrzymają nie tylko dużą dawkę rzetelnych informacji, ale też potężny zastrzyk silnych emocji.

• W ofercie znajdą się bowiem programy dotyczące dbania o siebie, o swoje ciało, kondycję fizyczną i psychiczną, ale też produkcje poruszające ważne problemy współczesnego świata czy przedstawiające historie niezwykłych osób

W czwartki wieczorem kanał Discovery Life wyemituje serię kontrowersyjnych dokumentów. Poznamy dramaty osób cierpiących na niezwykle rzadkie, nieuleczalne choroby, ale też zobaczymy ekscentryków prowadzących dziwaczny, a nawet szokujący styl życia. Już 4 marca widzowie obejrzą, który opowiada o rodzącej się w Brazylii niepokojącej, undergroundowej kulturze ekstremalnej kulturystyki. Jej członkowie są w stanie wstrzyknąć do swego ciała zagrażające życiu substancje, środki przeciwbólowe czy alkohol, aby niewiarygodnie je powiększyć...W kolejny czwartek, 11 marca, zostanie wyemitowany dokument, o mającej zaledwie 99 cm wzrostu Hannah Kritzeck, jednej z najmniejszych kobiet na świecie. Pomimo wielu współistniejących chorób, dwudziestolatka chce za wszelką cenę udowodnić swoją niezależność. Natomiast 18 marca widzowie zobaczą produkcjęo wadze snu dla naszego zdrowia i życia. Dr Pixie McKenna, która na co dzień leczy osoby cierpiące na zaburzenia w tej sferze - narkolepsję, bezsenność, bezdech senny - oraz pracuje ze świeżo upieczonymi rodzicami, zmęczonymi nocnymi pobudkami, dołączy do zespołu profesora Nialla Moyny na uniwersytecie w Dublinie, by wspólnie przeprowadzić eksperyment. Grupa ochotników podejmie wyzwanie, by nie spać 40 godzin. Jakie będą tego efekty? Przekonamy się już wkrótce. Kolejny dokument, wyemitowany w czwartkowej serii 25 marca, to "Siostry zrośnięte głowami", przedstawiający historię bliźniaczek syjamskich Tatiany i Kristy Hogan. Dziewczynki, wbrew prognozom lekarzy, żyją zrośnięte głowami już od 10 lat i zostały okrzyknięte "medycznym cudem".Na kanale Discovery Life, który zawsze jest blisko ludzi i z dużą otwartością pokazuje różne wybory oraz style życia, od 4 marca widzowie zobaczą także program, dotykający tematu społeczności LGBTQ+. Poznamy w nim cztery małżeństwa przechodzące ogromny kryzys, ponieważ zrozpaczone żony dowiedziały się, że ich mężowie od lat skrywają tajemnicę - chcieliby stać się kobietami. Po tak szokującym odkryciu bohaterki stawiają czoło wachlarzom gwałtownych emocji - od złości, przez rozczarowanie i ogromny żal, do oswajania się z trudną prawdą. Discovery Life będzie śledzić ich losy i obserwować, jak radzą sobie z przemianą najbliższych im osób.Inną propozycją, utrzymaną w duchu tolerancji i akceptacji wyborów innych, jest program. Od 28 lutego widzowie obejrzą historie trzech ciężarnych, mieszkających w ośrodku adopcyjnym w Utah i mierzących się z bolesną decyzją o oddaniu swoich dzieci. Kobiety staną twarzą w twarz z przyszłymi rodzicami adopcyjnymi, którzy desperacko pragną przygarnąć niemowlęta i zapewnić im szczęśliwy dom. Jak zakończą się te spotkania?