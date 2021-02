Sportowa wiosna w Eurosport. Kolarstwo, tenis, snooker, finisz skoków narciarskich

Łukasz Szewczyk

• Od marca do maja widzowie Eurosportu i użytkownicy Eurosportu Playera będą mogli emocjonować się kolejnymi transmisjami z najważniejszych sportowych imprez świata

• W akcji zobaczymy między innymi polskich skoczków, Igę Świątek broniącą tytułu na turnieju Roland-Garros i najlepszych kolarzy świata

W marcu widzów Eurosportu czekają decydujące momenty sezonu zimowego na czele z. Eurosport pokaże na żywo każdy skok w prestiżowym cyklu Raw Air. W ciągu 10 dni skoczkowie będą walczyć w kwalifikacjach, konkursach indywidualnych i drużynowych na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i Vikersund. Zwycięzcą zostanie zawodnik z najwyższą łączną notą za wszystkie skoki, dlatego tak ważne są pełne transmisje dostępne tylko w Eurosporcie i Eurosporcie Playerze. Po zakończeniu norweskiego cyklu skoczkowie przeniosą się do Planicy, gdzie na słynnej Letalnicy zakończy się Puchar Świata. Czy polscy skoczkowie na czele z Dawidem Kubackim i Kamilem Stochem włączą się do walki o najwyższe cele? Odpowiedź na to pytanie poznamy już w marcu! Skoki narciarskie w Eurosporcie to gwarancja komentarzy na najwyższym poziomie duetu Marek Rudziński - Igor Błachut, a także eksperckich analiz, między innymi Jakuba Kota i Krzysztofa Bieguna, oraz błyskotliwych wywiadów przeprowadzanych przez Kacpra Merka. W marcu zakończą się takżealpejskim, które co tydzień gromadzą przed telewizorami tysiące widzów.Po zakończeniu sezonu zimowego tempa nabierze. Eurosport pokazuje wszystkie najważniejsze wyścigi kolarskie jednodniowe i etapowe. W napięciu czekamy na wiosenne klasyki, a także kluczowe wydarzenia sezonu, czyli wielkie toury. Pierwszy z nich, Giro d'Italia, już w maju! Widzowie usłyszą swoich ulubionych komentatorów na czele z Tomaszem Jarońskim, Adamem Proboszem i Dariuszem Baranowskim.W drugiej połowie maja przyjdzie czas na wielkie. Ubiegłoroczny Roland-Garros był niesamowitym przeżyciem dla wszystkich kibiców tenisa w Polsce. Iga Świątek w pięknym stylu pokonała wszystkie rywalki i została pierwszą Polką, która wygrała turniej Wielkiego Szlema. Na przełomie maja i czerwca oczy tenisowego świata ponownie będą zwrócone na Paryż. Czy i tym razem będziemy mieli tyle powodów do radości? Eurosport pokaże wszystkie najważniejsze mecze, a każde spotkanie turnieju będzie dostępne w Eurosporcie Playerze.Nim anteną Eurosportu zawładnie tenis, miłośnicy snookera będą pasjonować się mistrzostwami świata. Najważniejszykalendarzu będzie rozgrywany w Crucible Theatre w Sheffield od 17 kwietnia do 3 maja. Widzowie Eurosportu mogli oglądać w akcji najlepszych graczy świata, w tym broniącego tytułu Ronniego O'Sullivana, a także Judda Trumpa, Marka Selby'ego czy Neila Robertsona. Wszystko, rzecz jasna, z eksperckim komentarzem Rafała Jewtucha, Przemka Kruka, Michała Eberta, Grzegorza Biernadskiego i Jarosława Kowalskiego.W nadchodzących miesiącach widzów czekają także kolejne wirtualne wyścigi z cyklu Eurosport, w których możemy zobaczyć czołowych polskich simracerów. W otwartych kwalifikacjach każdy może walczyć o szansę pokazania się na antenie najpopularniejszego płatnego kanału sportowego w Polsce. Eurosport umożliwia swoim widzom zarówno oglądanie i przeżywanie sportu na najwyższym poziomie, jak i aktywne w nim uczestnictwo!