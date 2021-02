Motoryzacyjna wiosna w DTX

Łukasz Szewczyk

• Wiosenne nowości na antenie DTX

Wiosenną nowością kanału DTX będzie seria(od 14 kwietnia). Michael Manousakis prowadzi firmę w Peterslahr, zajmującą się sprzedażą, naprawą i wysyłką samochodów armii amerykańskiej na cały świat. W tym spin-offie znanego programu zespół Michaela czeka na ciężarówkę pełną niespodzianek. Co to będzie? Czy rzeczy, które dostaną, do czegoś się przydadzą? A może jedzie do nich kupa złomu? Rozpakowywanie nie będzie miało końca.Bryan Fuller i Jeremy Bumpus to dwaj utalentowani mechanicy i konstruktorzy samochodowi, którzy w najnowszej serii(od 16 marca) pokażą, jak przeprowadzić rozmaite renowacje i naprawy. Tej wiosny na warsztat wezmą hot roda z lat 30. XX wieku. Bryan pracował nad nim ponad 10 lat! Cały ten wysiłek się jednak opłacił - w końcu znalazł idealnego kupca. Dodatkowo Fuller pochwali się swoim kunsztem, wykańczając zagłówki oraz karoserię. Widzowie zobaczą również zabytkowego land cruisera, w którym obydwaj mechanicy zdecydują się na wymianę oryginalnych hamulców na ekstramocny układ wspomagany. Poza tym rozbiorą "do rosołu" lincolna continentala z 1969 roku i stworzą z niego zupełnie nowe dzieło.W maju. W Memphis w Tennessee (USA) samochody są wyjątkowo szybkie, a ich kierowcy bardzo niepokorni. JJ "Da Boss" wraz ze swoją ekipą ściga się według własnych zasad. Tym razem zostaje wyzwany na pojedynek przez Quinna Shiremana. Team JJ'a będzie musiał się mocno napracować; czeka ich niełatwa rywalizacja. Emocji dostarczy także pojawienie się nowej ekipy z Wirginii. Czy "świeżakom" uda się wygrać ze starymi wyjadaczami?Ciągle w drodze, popędzani przez klientów, z daleka od swoich bliskich i znajomych. Życie kierowców ciężarówek nie należy do najłatwiejszych. W kolejnym sezonie serii(czerwiec) znowu będą przemierzać autostrady Norwegii, Finlandii oraz Namibii, aby dostarczyć towar na czas! Tu każdy dzień jest wyzwaniem i nie ma miejsca na wymówki