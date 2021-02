Koszmarne stopy i historie wielkiej wagi wiosną w TLC

Łukasz Szewczyk

• Wiosenne nowości TLC

Niektórzy "żyją na wysokiej stopie", ale "kulą u nogi" jest ich problem z... kończynami. To prawdziwa "pięta achillesowa", z którą nieustannie walczą, niestety często bez rezultatów. W takim przypadku mogą pomóc jedynie dr Brad Schaeffer i dr Ebonie Vincent. Oboje są specjalistami chorób stóp i podczas swojej wieloletniej praktyki lekarskiej widzieli już niemal wszystko oraz zetknęli się z niezliczoną ilością schorzeń. Dlatego pacjenci, którzy pojawiają się w ich gabinecie, mają wrażenie, że "chwycili Pana Boga za nogi" i wierzą, że w końcu uda im się pozbyć uprzykrzającego życie problemu. W nowych odcinkach programu(od 28 kwietnia) pacjenci cierpiący na bolesne, niekiedy wstydliwe schorzenia stóp zostaną poddani zabiegom i operacjom chirurgicznym, które całkowicie odmienią ich dotychczasowe życie. Lekarze Schaeffer i Vincent zajmą się zarówno defektami kosmetycznymi, uciążliwymi infekcjami grzybiczymi, jak i poważnymi chorobami zagrażającymi zdrowiu. Poznamy Cindy, która po urazie stopy musiała zawiesić swoją narciarską karierę. Do gabinetu lekarskiego zgłosi się również Anna z trudnym przypadkiem sztywnienia palców, Russell ze zdeformowanymi genetycznie stopami oraz Patty, która przeszła zabieg amputacji gilotynowej.Od marca 2021 roku nowe odcinki programu. Wiele osób zmaga się z nadwagą, ale tylko dla niektórych ta walka jest sprawą życia i śmierci. W programie poznamy osoby uzależnione od jedzenia, ważące ponad 270 kg! Po wielu nieudanych próbach zerwania z nałogiem zdecydowały się zwrócić o pomoc do dra Nowzaradana, wybitnego specjalisty w zakresie chirurgii bariatrycznej i propagatora zdrowego żywienia. W każdym z kolejnych odcinków obejrzymy ich poruszające historie. Zobaczymy, jak poddają się niebezpiecznej operacji zmniejszenia żołądka i wprowadzają do diety oraz swego życia drastyczne zmiany z nadzieją, że uda im się stracić dziesiątki zbędnych kilogramów. Jaki będzie finał tych historii? Czy uczestnikom programu wystarczy determinacji, aby przejść kolejne etapy walki z nadwagą i w końcu zerwać z uzależnieniem od jedzenia? Czy uda im się wygrać z dawnymi przyzwyczajeniami oraz zawalczyć o "nową wersję siebie"?Jeden z najbardziej znanych salonów sukni ślubnych w Wielkiej Brytanii po raz kolejny otwiera swoje podwoje dla panien młodych o krągłych kształtach. Jeden z najbardziej znanych salonów sukni ślubnych w Wielkiej Brytanii po raz kolejny otwiera swoje podwoje dla panien młodych o krągłych kształtach. W kolejnej seriipoznamy nowe panny młode i będziemy im towarzyszyć w tym niezwykłym przeżyciu, jakim jest wybór odpowiedniego ślubnego stroju. W salonie pojawi się Lauren, która wygrała walkę z poważną chorobą psychiczną i rozpoczyna nowy rozdział życia. Zobaczymy ekscentryczną Dawn, marzącą o nieszablonowej sukni. Stylistki pomogą również Lizzy, która mimo obycia ze sceną, w roli panny młodej nie czuje się pewnie oraz wesprą Rochelle, zdeterminowaną, by znaleźć czerwoną kreację ślubną! Jak zwykle Jo i Alison, z ogromną empatią oraz wyczuciem stylu, sprawią, że nawet najbardziej niepewna siebie i niezdecydowana panna młoda znajdzie wymarzoną suknię i w końcu poczuje się jak księżniczka.