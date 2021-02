Turniej wypieków, jedzenie w trasie, kulinarne podróże. Wiosna palce lizać w Food Network

Łukasz Szewczyk

• Smaczne nowości we wiosennej ramówce Food Network

Niebawem nadejdzie wiosna, a widzowie Food Network poczują jej oznaki w nowym programie(od 8 marca). Ósemka utalentowanych cukierników stanie do rywalizacji w przygotowaniu smakołyków kojarzących się z tą niezwykłą porą roku. Aby zyskać przychylność jurorów: Duffa Goldmana, Lorraine Pascale i Nancy Fuller, adepci sztuki cukierniczej wzniosą się na wyżyny swoich umiejętności i pomysłowości. Podejmując kolejne trudne wyzwania, zawalczą o zwycięstwo i nagrodę pieniężną. W programie zobaczymy, jak cukiernicy przygotują babeczki inspirowane kształtem kwiatów, wymyślą orzeźwiający deser z cytrynami i limonkami, stworzą słodkości z dodatkiem świeżego miodu czy przepyszne ciasto na wiosenny piknik.Z kolei Eddie Jackson, amerykański szef kuchni, to wielki entuzjasta pysznego jedzenia. W każdym odcinku nowego programu(od 2 kwietnia) zaprosi widzów na wspólne ucztowanie, tworząc całodzienne menu. Każde spotkanie Eddie Jackson rozpocznie od przygotowania wspaniałego śniadania i brunchu, później zaproponuje wyśmienity lunch, zabierze na luksusową kolację i deser, by zakończyć dzień niesamowitą przekąską o północy. W międzyczasie gospodarz podzieli się tajnikami sztuki kulinarnej i opowie, jak gotować, aby posiłki były zbilansowane i smaczne. Zdradzi też kilka swoich sztuczek, które pomogą w pracy w kuchni. Eddie, jako miłośnik "comfort food", starannie wybierze dla widzów tylko najlepsze potrawy z kuchni całego świata.mW programie Eddie zabierze widzó m.in. na najlepsze francuskie śniadanie z tostami z pieczywa brioche, na brunch zaproponuje zadziwiającą kanapkę i ogromnego, wyśmienitego hot doga na lunch. Na kolację zaserwuje obłędne owoce morza i dekadencki czekoladowy deser, a wieczorem skusi przekąską wypełnioną aromatycznym dżemem.Popularny szef kuchni i były zawodnik rugby, Gabriele Rubini, znany jako Rubio, podróżuje po Włoszech w poszukiwaniu nowych, fantastycznych restauracji dla kierowców, w których można smacznie i treściwie zjeść. W każdym odcinku(od 26 marca) Rubio przemierza trzy trasy, na tym samym odcinku drogi. Towarzyszą mu trzej różni bohaterowie, kierowcy ciężarówek, którzy zapraszają go do swoich ulubionych lokali na obfity lunch lub kolację. Pod koniec każdego odcinka Gabriele wybiera najlepszą, według niego, restaurację. W kolejnym sezonie programu żywiołowy Rubio odwiedzi włoską Umbrię, region Emilia-Romagna, Kalabrię, Sycylię, ale w poszukiwaniu miejsc serwujących najlepsze dania dla kierowców przemierzy też Hiszpanię i Francję.Od 4 kwietnia na antenie Food Network kolejna odsłona programu. Czterech początkujących, dobrze rokujących szefów kuchni staje do walki o przygotowanie w ciągu 20 minut najsmaczniejszego i wyjątkowego dania oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. dolarów! Kibicuje im prowadzący, Ted Allen. Aby jeszcze bardziej utrudnić karkołomne zadanie, czwórka uczestników otrzyma ograniczoną liczbę składników, znajdujących się w tajemniczym koszu. W kolejnym sezonie programu na szefów kuchni czekają nie lada wyzwania - stworzenie genialnej przystawki z cukierków i sosu z puszki, skomponowanie 3-daniowego obiadu z dodatkiem trzech różnych rodzajów bourbonu czy wykorzystanie lodów albo popcornu jako składnika wytrawnego dania głównego. Wydaje się niemożliwe? A jednak! Młodzi, kreatywni adepci sztuki kulinarnej dadzą z siebie wszystko i przygotują unikalne oraz niesztampowe dania, które zadziwią ekspertów. Od 6 kwietnia prawdziwa gratka dla fanów grillowanych potraw - program, w których szefowie kuchni będą walczyć o tytuł mistrza barbeque.Guy Fieri po raz kolejny wyrusza w swoją kulinarną podróż po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, odwiedzając różne restauracje, jadłodajnie i bary w poszukiwaniu najlepszego jedzenia. W kolejnej odsłonie swojego programu(od 10 kwietnia) gospodarz zajrzy do małych, amerykańskich bistro, klasycznych, przydrożnych knajpek, foodtrucków czy lokali z zaskakującym menu. Znany ze swego nieokiełznanego apetytu Guy, w Montanie spróbuje meksykańskiej wieprzowiny z francuskim tostem Monte Christo, w Waszyngtonie pysznej wariacji na temat gnocchi, a w Kalifornii najlepszej kanapki pod słońcem. Przybliży również widzom flagowe dania kuchni z całego świata, ale w nowych, zaskakujących wersjach. Podróż z charyzmatycznym prowadzącym to prawdziwa gratka dla miłośników dobrego jedzenia.Molly Yeh, autorka popularnych książek kucharskich i wielokrotnie nagradzana blogerka kulinarna, mieszka na farmie na pograniczu Minnesoty i Północnej Dakoty w Stanach Zjednoczonych. W przytulnej, wiejskiej kuchni, korzystając ze świeżych produktów z własnego ogrodu, Molly przygotowuje dania inspirowane swoim żydowsko-chińskim pochodzeniem. W kolejnym sezonie programu(od 7 marca) zobaczymy, jak w okresie ciężkich prac polowych przygotowuje solidny posiłek dla swego męża - pożywne jednogarnkowe danie z pikantnej wołowiny z chlebem kukurydzianym, boczkiem, jalapeno i skórkami ziemniaków. Nie może też zabraknąć deseru w postaci ciasta krówkowego z tahini. A kiedy na zewnątrz jest ciepło, Molly przenosi się z gotowaniem do ogrodu. Przygotowuje na grillu pizzę z cukinią oraz bazyliowo-miętowym pesto, a także chrupiącą sałatę rzymską z dodatkiem boczku, skropioną sosem winegret.