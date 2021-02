Wiosna z TVN Fabuła

Łukasz Szewczyk

• Wiosną 2021 roku kanał po raz kolejny pokaże autorskie programy, wywiady, największe hity kinowe oraz popularne seriale polskie i zagraniczne.

Wiosną Kaja Klimek ponownie zajrzy na serialowe podwórko, aby przeprowadzić fanów produkcji telewizyjnych przez najciekawsze propozycje sezonu.to program, w całości poświęcony wyłącznie temu gatunkowi. Oprócz rozmów z gośćmi - przedstawicielami srebrnego ekranu - prowadząca zabierze widzów na plany zdjęciowe najnowszych produkcji TVN i doradzi czego nie można przegapić z gąszczu nadchodzących premier.Dla widzów, którzy śledzą każdą informację z polskiej oraz międzynarodowej sceny kinowej,to obowiązkowa pozycja tej ramówki. Ewelina Witenberg w autorskim serwisie z filmowymi wiadomościami pokaże, co istotnego wydarzyło się na małym i wielkim ekranie w kraju i za granicą. Odsłoni kulisy premier filmowych i planów zdjęciowych. Zapowie też najciekawsze kinowe wydarzenia nadchodzących dni.to pigułka kinowej wiedzy w nieoczywistej odsłonie i szalona podróż w głąb kina. Autorzy programy opowiedzą o najbardziej nietypowych scenach miłosnych, najbardziej szalonych tanecznych popisach i spektakularnych scenach filmowych. Pokażą przekrój najbardziej nielogicznych filmowych scenariuszy i ukochanych kinowych antybohaterów. Wybierą najpiękniejsze stroje filmowe i najbardziej spektakularne makijaże w kinowej odsłonie. Zajrzą do najbrzydszych filmowych wnętrz i wybierzemy najgłupsze kultowe dialogi. Opowiedzą, jak filmowcy próbują nas uwieść, wzbudzając określone emocje za pomocą koloru, montażu i dźwięku.TVN Fabuła to także dawka mocnych pozycji filmowych. Marzec będzie na Fabule miesiącem kobiet - przez pięć dni, od 8 do 12 marca, widzowie będą mogli zobaczyć kino poświęcone właśnie im. Na antenie zostaną wyemitowane m.in. takie filmy, jak: "Colombiana" z Zoe Saldaną, "Odważna" z Jodie Foster czy "Dzika rzeka" z Meryl Streep.