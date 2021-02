Polskie hity z premierowymi odcinkami wiosną w HGTV

Łukasz Szewczyk

• Wiosną na antenę HGTV wracają polskie programy z premierowymi odcinkami.

Od 7 marca na antenie HGTV nowy sezon programu. Podlasie pachnące lawendą, wiejskie siedliska, mały skansen, rosarium oraz ogród, gdzie odbywają się warsztaty edukacyjne - kamera HGTV ponownie zabierze widzów w przepiękne miejsca. W miejscowości Bukowna autorka odwiedzi muzyka. W ogrodzie ze stawem mężczyzna zbudował pomost w kształcie fortepianu. A w Gliwicach - polsko-włoską rodzinę lekarzy, którzy swoją zieloną przestrzeń zaprojektowali w śródziemnomorskim stylu. Na Podkarpaciu prowadza zajrzy do młodego miłośnika przyrody, lubującego się w eksperymentach z roślinami z cieplejszych stref klimatycznych. Zafascynowany jest palmami, kaktusami oraz fuksjami, które rosną u niego od lat. W Dębicy zaś poznamy właściciela, który wyczarował na rodzinnym polu ogród na piasku. W premierowych odcinkach nie zabraknie porad, ciekawych pomysłów oraz rozmów z prawdziwymi pasjonatami, miłośnikami natury i ekspertami.Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości? Co zrobić, by odnaleźć się w gąszczu ogłoszeń? Maciej Mindak, Karolina Szwarc i Konrad znają odpowiedzi na te pytania.to program nie tylko dla tych, którzy chcą zmienić swoje miejsce zamieszkania, ale też tych szukających inspiracji i uwielbiających podglądać, jak wyglądają mieszkania innych ludzi. W premierowym sezonie (od 4 marca) widzowie poznają m.in. Sandrę, która jest nauczycielką w przedszkolu. Ma nietypową pasję - brazylijskie jiu jitsu. Planuje zakup mieszkania, najlepiej z balkonem lub tarasem, gdzie mogłaby spędzać czas z przyjaciółmi. Ważne jest również, by w okolicy znajdowała się komunikacja miejska. Z kolei Dorota i Maciek, rodzice Marysi, a przy tym wielbiciele puzzli i klocków lego, marzą o małym domku w okolicach Gdyni - najchętniej z kominkiem i niewielkim ogródkiem.Wiosna w HGTV to także kolejne(od 7 marca). Dominik Strzelec w ogrodzie czuje się jak ryba w wodzie. Wraz ze swoją niezawodną ekipą potrzebuje zaledwie 3 dni i 10 tysięcy złotych, aby odmienić dosłownie każdą zieloną przestrzeń. W premierowych odcinkach widzowie poznają m.in. uroczą rodzinę, której na pozór uporządkowany ogródek ma dość spory mankament... Dowiemy się co zrobić, gdy stare drzewa zabierają trawie całą wodę oraz od czego zacząć sadzenie roślin. W nowej serii nie zabraknie dobrego humoru, wielu porad i kreatywnych pomysłów.wona Durka postawiła wszystko na jedną kartę - rzuciła swoją dotychczasową karierę, by zostać architektem! Teraz z pasją odmienia mieszkania i domy, nadając im niepowtarzalny charakter. W swoim programie(od kwietnia) przygotowuje bohaterom dwie propozycje projektów do wyboru. W drugim sezonie programu poznamy m.in. Daniela, Dagmarę i ich dzieci. Marzą o pięknym pokoju na poddaszu dla córeczki, który stanie się idealnym kącikiem do nauki i zabaw. To będzie prawdziwe wyzwanie - na ścianach i podłodze znajdują się płytki przykryte wykładziną, a samo pomieszczenie jest niedoświetlone. Wraz z Iwoną odwiedzimy też niesamowitą rodzinę pilotów. Związana z lotnictwem zarówno zawodowo jak i hobbystycznie para - Marta i Maciej - oraz ich syn Piotr, są bardzo aktywni. Mimo ciągłych podróży i ciągłego pędu, udało im się wyremontować prawie całe mieszkanie. Do dopracowania pozostał jednak salon, na który po prostu nie mają pomysłu.Architekt Krzysztof Miruć potrafi w zaledwie kilka dni przeprowadzić całkowitą przemianę pomieszczenia. Już 10 kwietniawraca z nowymi odcinkami. Wiosną zobaczymy m.in. jak znany architekt odmieni pokój 21-letniego Filipa, którego w programie HGTV chcą zaskoczyć rodzice. Kolejnymi bohaterami będą Dominik z synami Olkiem i Antosiem, którzy z okazji zbliżających się urodzin mamy Oli planują prawdziwą niespodziankę. Jak kobieta - wielka fanka Krzysztofa Mirucia - zareaguje na metamorfozę sypialni? Poznamy również Maszę, która wraz z mężem marzy o nowym salonie - przestrzeni do pracy i spędzania wolnego czasu. Para uwielbia czytać książki. W nowych odcinkach nie zabraknie remontowych porad, inspiracji, a przede wszystkim wielu emocji.Miejskie ogródki, tarasy, małe działki to ich specjalność. Wszystko, czego dotykają, zamienia się w prawdziwe złoto. W ciągu kilku dni Olga Szarmach i Izabela Piórkowska tworzą przytulne, nowoczesne i magiczne przestrzenie. W premierowych odcinkach programupoznamy bliźniaczki, które wraz z ekipą HGTV przygotują niespodziankę dla rodziców na 35. rocznicę ślubu. Kolejnymi bohaterami będą także Beata i Jasin. Ich ogród mówiąc wprost - jest w katastrofalnym stanie. Dowiemy się również, jak zaprojektować niewielką przestrzeń, żeby zachwycała jednocześnie dorosłych i dzieci. Siostrzany duet zadba o funkcjonalność i dodatki tak, by wszystko współgrało ze sobą w każdym calu.