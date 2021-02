Wiosenne nowości Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

• Nowości Discovery Channel na wiosnę

Od 24 lutego kanał Discovery Channel rozpocznie msiję nowego, 12-stego już sezonu programu. Giganci, tacy jak Piotrostal, Olmet i Holdmar, będą kontynuować wielkie złomiarskie inwestycje, licząc że przełoży się to na duże pieniądze. Jednak i dobra passa czasem płata figle. Potaczała i jego zespół na każdym kroku mierzą się ze zleceniami na granicy sił i własnych możliwości. Brygada "Złomują" na czele z "tatą" i "mamą" ciągle poszukują żelastwa iście w swoim stylu - nie obędzie się bez kłótni, sporów i rozstań! Tej wiosny po raz ostatni widzowie zobaczą ukochanego Marka "Krzykacza" Pawłowskiego, który niespodziewanie od nas odszedł. Na otwarcie sezonu twórcy "Złomowiska.PL" przygotowali odcinek specjalny, gdzie wspominają "Króla Złomu".Od 8 marca rusza emisja czwartego sezonu. W nowej serii kamery Discovery Channel wrcają na przejścia graniczne, które są wyjątkowo narażone na próby przemytu nielegalnych towarów. Widzowie ponownie zobaczą znanych już funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Krajowej Administracji Skarbowej, czyli Mateusza i Tomasza z Korczowej, Kazika z Medyki oraz Jarka i Jagodę z Dorohuska. Wśród zatrzymanych "perełek" znajdą się, m.in.: maści z sadła niedźwiedzia, drogocenne bursztyny, podrobione luksusowe torebki, a nawet suknie ślubne. Poznamy też nowych bohaterów z granicy polsko-niemieckiej. Kontrolują oni ruch od strony Unii Europejskiej, gdzie niektórzy kierowcy próbują wwieźć na teren Polski spore ładunki nielegalnych śmieci. Na widzów czekają równie spektakularne akcje jak w poprzednich sezonach, m.in. zatrzymanie podejrzanego o udział w aferze vatowskiej i wielomilionowe przekręty.Rok 2020 przyniósł Kalifornii jedną z najgorszych w historii serię pożarów. Walka z szalejącymi płomieniami wymagała zaangażowania najlepszych fachowców. Dramatyczna seria(od 17 lutego) pokazuje pracę strażaków z Cal Fire, którzy stoją na pierwszej linii frontu w całym stanie − od Shasta na północy po San Diego na południu. Autorzy programu wykorzystują najnowocześniejszą technologię, między innymi żaroodporne kamery montowane na kaskach ochronnych strażaków, aby pokazać nam przerażającą walkę z żywiołem. Program ukazuje także historie bohaterów z Cal Fire, którzy poświęcili własne życie, aby chronić innych. Prowadząc wojnę z ogromnymi pożarami, strażacy dokładają wszelkich starań, aby ocalić przyrodę i ludzkie życie.Od kilku lat przeżywamy wzrost zainteresowania badaniami i informacjami o wizytach pozaziemskich gości na naszej planecie. Rząd Stanów Zjednoczonych otwarcie przyznał się do wielomilionowych inwestycji na ten cel, a w ostatniej dekadzie znacznie wzrosła liczba doniesień o obserwacjach kosmitów przez zwykłych obywateli. Najwięcej z nich pochodzi właśnie z Alaski! Twórcy programu(od 31 marca) postanowili sprawdzić, kim są ci nieziemscy goście i dlaczego podobno tak chętnie wybierają odległą i dziką krainę?Mike Rowe i jego ludzie już wielokrotnie pokazali, że żadnej pracy się nie boją. W seriiwybiorą się w podróż po Stanach Zjednoczonych. Po drodze przypomną sobie najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne zawody, które przyszło im wykonywać przez lata tworzenia programu "Brudna robota". Wracają wspomnieniami zarówno do największych projektów infrastrukturalnych, jak i majsterkowania przy samochodach. Mają też bardziej nietypowe wspomnienia, m.in. wydobywanie szamba w Wisconsin, zbieranie odchodów nietoperzy w Teksasie, inseminację indyków w Minnesocie czy połowy śluzowca w stanie Maine. W trakcie przystanków w podróży odwiedzą ciężko pracujące osoby wykonujące trudne, niepopularne zajęcia, które stanowią podstawę prosperowania amerykańskiej gospodarki.W nowej serii programu(od 15 lutego) w garażu Anta pojawi się triumph TR7, brytyjska sportowa legenda z lat 70. XX wieku. Nie jest to jednak ulubiony model mechanika. Anstead będzie musiał przewalczyć swoją niechęć do pojazdu i niespotykanego wyposażenia w stylu disco, aby przerobić go na perełkę klasycznej motoryzacji. Mike również odnajdzie kultowego fiata X1/9, pierwszy samochód tego producenta z silnikiem umieszczonym centralnie. Duet będzie miał też okazję odrestaurować BMW Z3 M coupè z końca lat 90. XX wieku. To fantastyczny model, który uznawany jest za jeden z najlepiej prowadzących się samochodów na świecie.W nowym sezonie(od 18 marca) poznamy nową drużynę, The Bushmen. Już na starcie będą mięli jednak pod górkę! Złodzieje napadną na jedną z ich kopalń, wyrządzając znaczne szkody i sprawiając, że stanie się ona niebezpieczna. Z kolei ekipa Cookes - po dwóch sezonach poszukiwania opali - odczuje coraz większą presję. Pracy jest mnóstwo, a zespół będzie dysponował już tylko jedną sprawną maszyną. Tymczasem grupa Fire Crew zamarzy o sprzedaży swoich opali ognistych na targach Singapore Gem Show. Równocześnie będzie trwało poszukiwanie nowych złóż rzadkiego, czarnego opalu, wartego 500 razy więcej niż złoto. Opale warte fortunę czekają na odkrycie w głębi Australii