Cztery nowości i kontynuacje sprawdzonych hitów wiosną w TVN Turbo

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TVN Turbo na wiosnę 2021 roku przygotowała cztery nowe programy

"Dawid Anders z buta" / Fot. TVN Turbo

Pierwsza nowość wiosennej oferty TVN Turbo to(od 28 lutego). Nie ma dla nich pojazdu nie do naprawienia. Dojeżdżają tam, gdzie są potrzebni. W każdym odcinku trzy ekipy, trzy zepsute pojazdy i naprawy. Zadaniem mechaników jest usprawnić samochód, żeby mógł dalej ruszyć w trasę. Bohaterowie zmierzą się z zepsutą na trasie betoniarką, która wiezie cement. Ruszą na pomoc ciężarówce, które wiezie towar awizowany. Jeżeli ładunek nie dojedzie na czas, może okazać się, że przez kolejne doby będzie musiał czekać na inny transport za granicę.Kolejna propozycja to seria. Tym razem Dawid nie zatrudni się w lokalnej firmie transportowej, lecz całą uwagę skupi na dogłębnym poznawaniu tajemniczej krainy ognia i lodu. To nie będzie podróż wyłącznie po ścieżkach wytyczonych przez popularne przewodniki dla turystów. Głód przygody i niezaspokojona ciekawość zaprowadzą Dawida dużo dalej! Obcowanie z nieodkrytą i dziką naturą będzie wiązało się z niejednym wyzwaniem, a nawiązane w podróży znajomości pozwolą mu poznać niezwykłe historie ludzi i miejsc oraz na własnej skórze doświadczyć tamtejszego stylu życia. Nie zważając na przeciwności i ekstremalne warunki, Dawid nie wymięka i wyrusza na własną rękę w podróż dookoła Islandii. Zobaczymy jak odkrywa odległy i mroczny świat. Dawid przetestuje zarówno te najpopularniejsze, jak i najmniej znane sposoby zwiedzania, skorzysta z lokalnych środków transportu, pozna panujące zwyczaje i oczywiście spróbuje regionalnej kuchni. Pokaże widzom prawdziwe oblicze IslandiiZ kolei(od 11 kwietnia) to program garażowy, w którym prowadzący Przemek Szafrański pokaże widzom, jak są zbudowane oraz jak działają elementy samochodu. Omówi działanie podstawowych oraz tych bardziej zaawansowanych części składowych auta. Otworzy je, rozetnie, przeprowadzi doświadczenia, poda wiele ciekawostek, opowie o objawach uszkodzeń i ewentualnych kosztach. W tym sezonie Przemek omówi między innymi: budowę turbosprężarek, katalizatorów, filtrów olejowych, koła dwumasowego, przekładni kierowniczych, budowę i strukturę opon oraz wiele więcej.W centrum Poznania mieszka pewien(od 25 kwietnia). To urodzony w Ghanie Brytyjczyk o imieniu Joseph, znany w mediach społecznościowych jako the.collection. Joseph ma tu mnóstwo przyjaciół i z tym miastem związał swoje życie. Chętnie integruje się z lokalną społecznością i zakłada kolejne miejscowe biznesy. Jednak jego największą pasją jest kolekcjonowanie wyjątkowych samochodów. W jego kolekcji znajdują się takie samochody, jak Rolls Royce Wraith, Ferrari F12, Lamborghini Aventador SVJ, McLareny 600LT i 720S, BAC Mono, Porsche 911 GT3 RS, ale także klasyki, jak Lancia Delta HF Integrale, Ford Mustang Fastback Eleonore czy Mercedes 280SL Pagoda. A to dopiero początek. Joseph regularnie dodaje do swojej kolekcji kolejne samochody i snuje ambitne plany. Co więcej, nie jest typem milionera, który wolałby pozostać w cieniu. Wręcz przeciwnie, Joseph uwielbia się dzielić swoim stylem życia. Program to opowieść o życiu człowieka, którego codzienność wygląda jak marzenia większości mężczyzn na świecie.Na antenę TVN Turbo z premierowymi odcinkami wracają programy:(od 20 lutego),(od 28 lutego),(od 28 lutego),(od 28 lutego),(od 28 lutego),(od 28 lutego),(od 28 lutego),(od 28 lutego),(od 2 marca) oraz(od 25 kwietnia).