Dorota Wellman, Anna Dereszwoska i Małgorzata Rozenek z nowymi programami wiosną w TVN Style

Łukasz Szewczyk

• Telewizja TVN Style na wiosnę 2021 roku przygotowała cztery nowe programy, które poprowadzą m.in. Dorota Wellman, Anna Dereszowska i Małgorzata Rozenek

Wiosna w TVN Style / Fot. materiały prasowe

Od lutego w TVN Style emitowany jest nowy program. Ciąża, szczególnie ta długo wyczekiwana, jest źródłem szczęścia. Niezależnie od radości związanych z powiększeniem rodziny, dziewięć miesięcy poprzedzających poród to prawdziwe wyzwanie dla organizmu każdej mamy. W ostatnim czasie przez podobne doświadczenia przeszła również Małgorzata Rozenek-Majdan. Kobieta spełniona zawodowo, która trzeciego syna Henia urodziła po czterdziestce. Jako dojrzała osoba chce chudnąć mądrze i z głową. Aby to zrobić, potrzebuje wsparcia profesjonalistów. W nowym programie widzki będą miały okazję asystowania gwieździe w codziennych zmaganiach ze zrzucaniem zbędnych kilogramów.Łamią schematy. Wybierają drogę, którą mało kto odważyłby się pójść. Czasem z dnia na dzień podejmują śmiałe decyzje o podążaniu za własną pasją. Poświęcają się twórczej pracy, odkrywają fakty, które mogą być kluczowe dla przyszłych pokoleń, przyczyniają się do rewolucyjnych wynalazków. Nasze bohaterki nie boją się wyzwań, mają misję i robią coś dla innych. W nowym programie TVN Style(emisja od kwietnia) dziennikarka Dorota Wellman przybliży widzkom ich fascynujące historie. Poznamy między innymi Kasię organizującą pomoc dla bezdomnych. W odcinkach zobaczymy też Magdalenę, która nie ma nawet czterdziestki, a dokonała przełomowego odkrycia w medycynieAktorka Anna Dereszowska i jej partner Daniel Duniak w otoczeniu lasów i jezior postanowili spełnić swoje marzenie. Na Mazurach powstanie nowoczesna agroturystyka - miejsce wśród przyrody, gdzie będzie można odpocząć i na chwilę zapomnieć o wszystkim. Widzowie TVN Style prześledzą każdy etap pracy nad inwestycją, poznamy lokalną społeczność oraz sławną parę, która postanowiła zmienić swoje życie i częściowo wyprowadzić się z wielkiego miasta. Program reality(premier w maju) pokaże prace na nowym terenie - od samego planowania, po budowanie i urządzanie kilku domków wypoczynkowych. Każdy z nich w zupełnie innym stylu, wszystko w urokliwej scenerii jezior. Znana aktorka pokaże swój osobisty świat, będzie poznawała lokalnych mieszkańców i ich regionalną kulturę. W wystroju wnętrz siedliska będzie chciała nawiązać do miejscowej tradycji i estetyki. Oglądający poznają motywacje Anny Dereszowskiej, zobaczą trudności i niepokoje towarzyszące nowej inwestycji. W każdym odcinku będziemy obserwować życie jej rodziny.Z kolei "(premiera w kwietniu) to propozycja dla każdego, kto chce zacząć swoją przygodę z naturą. Prowadząca Magda Psiuk w ciągu trzech dni wprowadzi nowe życie na balkony i tarasy bohaterów programu. Nowa prowadząca TVN Style to pasjonatka natury oraz właścicielka firmy, która przekształca mieszkania, biura i sklepy w zielone oazy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wie wszystko o kompozycji, aranżacji, kolorach i roślinach. W swoim programie pokaże jak samodzielnie wykonać niektóre elementy dekoracyjne na taras oraz udowodni, że nie trzeba na to wszystko wydawać fortuny. Będziemy również pokazywać, jak można wprowadzić w domu małe, ekologiczne zmiany.(premiera w kwietniu) brzmi jak bezsilne wołanie o pomoc. Badania psychologów nie pozostawiają wątpliwości - coraz więcej rodziców boryka się z poważnymi problemami wychowawczymi i nie potrafi pomóc dzieciom bez rad specjalisty. Agresja, nadpobudliwość, kłopoty ze snem, uzależnienie od gier, problemy ze skupieniem się czy zaburzenia odżywiania to tylko część trudności, z którymi muszą sobie radzić. Ewa Narkiewicz-Nejno jest psycholożką kliniczną i od lat pracuje z najmłodszymi. W nowym programie podpowie, jak nauczyć się poznawać potrzeby i emocje dzieci. W każdym odcinku odwiedzi jedną rodzinę, a dzięki materiałom z kamer śledzących ich codzienne życie, poszuka przyczyn problemów, z którymi rodzice sobie nie radzą.Na antenę TVN Style z premierowymi odcinkami wracają programy:(od 4 marca),(od 5 marca),(od 2 marca),(od 3 marca),