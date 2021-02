"Power Couple" z udziałem znanych par wiosną w TVN. Prowadzi Olivier Janiak

Łukasz Szewczyk

• Wiosną 2021 roku w TVN zadebiutuje nowy program "Power Couple", czyli mieszanka emocji, humoru, napięcia i gorącego uczucia.

• W programie wezmą udział pary, które są pewne siebie i wierzą w swój związek, a swoje zgranie mogą zamienić na duże pieniądze. To siła związku zwycięzców zadecyduje o wielkości nagrody.

Siedem par zamieszka w jednej willi. Spędzi ze sobą 3 tygodnie, a ich zmagania zobaczymy w 10 odcinkach. Każdego tygodnia związki muszą wytrzymać nie tylko wspólne życie w jednym miejscu z innymi parami, ale także różne wyzwania. W "Power Couple" swoją relację przetestują:oraz. Nowy program poprowadzi Olivier Janiak. 17 lat temu wziął ślub i na własnej skórze doświadcza, że razem stanowi się jedno i można więcej.W każdym odcinku pojawią się trzy zadania: dla mężczyzn, kobiet i par. Podczas męskiego "pojedynku" każda z kobiet obstawi sukces swojego partnera, przy czym panowie nie znają sumy zakładu. Wygrana podwoi sumę zakładu, a porażka odejmie pieniądze ze zgromadzonej puli. Takie same reguły będą obowiązywać w rywalizacji kobiet. Po zakończeniu obu zadań para, która zgromadziła najmniejszą sumę pieniędzy, trafia do strefy zagrożenia. Trzecie zadanie to wspólne wyzwanie, które wzmocni związek i sprawdzi współpracę między partnerami. Para, która to zadanie wykona najgorzej, również będzie zagrożona. Pozostali uczestnicy zadecydują o tym kto zostanie i będzie grał dalej, a kto wróci do domu!Wyeliminowane pary opuszczą willę z niczym. Zwycięska para zabierze wszystkie zgromadzone przez siebie pieniądze. Gniew, miłość, zazdrość, rywalizacja, akcja, zabawa i stres − który związek przetrwa to wszystko?