Nowe seriale, programy rozrywkowe i sprawdzone hity. Startuje wiosenna ramówka TVN

Łukasz Szewczyk

• Na wiosnę 2021 telewizja TVN przygotowała dla widzów nowe seriale (m.in. "Tajemnica zawodowa", "Lab", "Chyłka - Rewizja") oraz programy rozrywkowe (m.in. "Power Copule").

• Na antenę wracają także sprawdzone hity m.in. "MasterChef Junior", "Kuchenne rewolucje", "Kuba Wojewódzki"

Wiosna 2021 roku w telewizji TVN to przede wszystkim serialowe premiery.(środa, godz. 21.30, od 17 lutego) to nowy serial, w którym elementy prawnicze łączą się z medycznymi. Poruszające ludzkie historie pozwolą zrozumieć zawód obrońcy i lekarza z różnych perspektyw. Widzowie będą mieli okazję obserwować historie rozgrywające się zarówno na sali sądowej, jak i poznać przypadki kliniczne inspirowane autentycznymi. To także opowieść o poszukiwaniu, zmuszającym nas do ciągłej "podróży" i zmian, swojego miejsca w życiu. O oswajaniu problemów, które wydają się nie do przejścia. W rolach głównych Magdalena Różczka i Cezary Pazura.Z kolei(poniedziałek - piątek godz. 17.00, od 15 lutego) to nowy, codzienny serial kryminalny. Każdy odcinek przedstawia śledztwo w innej sprawie: tajemnicze morderstwo, zaginięcie młodych dziewczyn, porwanie dziecka czy handel ludźmi. Jest to produkcja, w której widzowie będą w samym centrum wydarzeń i krok po kroku zobaczą kolejne etapy śledztwa - od miejsca zbrodni, odnalezienia zwłok, do prosektorium, laboratorium i sali przesłuchań.Wiosną w TVN telewizyjna premiera serialu(wtorek, godz. 21.30, od 16 lutego). Czy to już koniec błyskotliwej kariery mecenas Joanny Chyłki? W trzecim sezonie serialu Chyłka będzie musiała zmierzyć się nie tylko z nowym prawniczym wyzwaniem i zagadką kryminalną. Tym razem jej największym przeciwnikiem okaże się ona sama. W walce z uzależnieniem będzie próbował pomóc jej Szczerbiński. Czy ich relacja przetrwa tę próbę? Jak w nowej sytuacji odnajdzie się Kordian? Rozdarty pomiędzy nowym patronem - Bucheltem - a lojalnością wobec Joanny nadal będzie próbował pozostać blisko niej. Powróci również Piotr Langer junior, którego zainteresowanie Chyłką wykroczy znacznie poza sprawy zawodowe. Kordian z niepokojem odkryje, że jest on udziałowcem w firmie ubezpieczeniowej Salus, którą reprezentuje wraz z Bucheltem.Także wiosną telewizyjna premiera(wtorek, godz. 21.30, od 6 kwietnia). Nowa produkcja Player Original to adaptacja bestsellerowej powieści "Lampiony" autorstwa Katarzyny Bondy. Główna bohaterka - Sasza Załuska - to postać równie tajemnicza jak zagadki kryminalne, które rozwiązuje. Związana w przeszłości ze służbami specjalnymi, wycofana, niezwykle spostrzegawcza i inteligentna, potrafi dostrzec to, co pozostaje niezauważone przez innych. W trakcie swojego pobytu w Wielkiej Brytanii doskonaliła się w zawodzie profilerki kryminalnej. Teraz wraca do Polski z siedmioletnią córką i otrzymuje nowe zadanie.Powrót ulubionych bohaterów, pojawienie się nowych postaci, pożegnania oraz śluby to tylko niektóre z przełomowych momentów, jakie czekają na fanów serialu(poniedziałek-czwartek, godz. 20.15). Z nowymi odcinkami wraca także(poniedziałek-piątek, godz. 18.00, od 15 lutego), czyli historie rodzinnych konfliktów, począwszy od tych najmniejszych po najbardziej dramatyczne.W wiosennej ramówce TVN nie zabraknie rozrywkowych nowości. Olivier Janiak poprowadzi nowy program(sobota, godz. 20.00, od 20 marca). W programie wezmą udział pary, które są pewne siebie i wierzą w swój związek, a swoje zgranie mogą zamienić na duże pieniądze. Siedem par zamieszka w jednej willi. W "Power Couple" swoją relację przetestują: Ewa Kasprzyk i Michał Kozerski, Janusz Chabior i Agata Wątróbska, Agata i Piotr Rubik, Aleksandra i Piotr Gruszka, Hubert Gromadzki i Magda Nędza, Tomek Torres i Paulina Łaba-Torres oraz Katarzyna Pakosińska i Iraklim Basilashvili.Nowością będzie także program(poniedziałek, godz. 21.30, od 1 marca). Nowa propozycja to coś więcej niż doraźna pomoc czy zwykły przelew na cel charytatywny. To realne wsparcie polegające na prawdziwym zainteresowaniu się cudzymi problemami i ich rozwiązywaniu. Co tydzień widzowie będą świadkami spotkania dwóch - pochodzących z diametralnie różnych światów - rodzin. Członkowie tych lepiej sytuowanych podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą, pomogą stanąć na nogi i uwierzyć w siebie tym w gorszej sytuacji życiowej. Podczas wspólnej drogi między bohaterami odcinka zaciśnie się więź - która w normalnych warunkach nie miałaby okazji się zbudować Widzowie zobaczą, jak dobro zmienia rzeczywistość i przekonają się, że pomagając innym, pomagamy też sobieNa antenę z szóstym sezonem wraca(niedziela, godz. 20.00, od 7 marca). Drzwi do świata kulinarnych przygód otworzą się dla siedemnastu szczęśliwców, których umiejętności ocenią: Ania Starmach, Michel Moran i Mateusz Gessler. W piekielnie trudnych konkurencjach wsparciem dla zawodników będą z kolei: Roksana Węgiel, Robert Makłowicz oraz Przemysław Klima.Wraca także Magda Gessler i jej(czwartek, godz. 21.30, od 18 lutego). Na widzów czekają kolejne batalie o smak i zmagania z niereformowalnymi restauratorami. Na kulinarnej mapie programu pojawią się Łódź, Częstochowa, Toruń czy Pogorzelice.Oferta rozrywkowa TVN to także nowy sezon teleturnieju(poniedziałek-czwartek, godz. 20.55, od 15 lutego). W wiosennym sezonie pojawi się nowe koło ratunkowe. Zamiast pytania do publiczności gracze będą mogli skorzystać z innej pomocy - zamiany pytania.Tragedia imigrantek zmuszanych do prostytucji we Włoszech, cierpienie afrykańskich ofiar rytualnego okaleczania żeńskich narządów płciowych, upokorzenia i przekreślone szanse dziewcząt cierpiących z powodu ubóstwa menstruacyjnego czy codzienność kobiet z Bośni i Hercegowiny, które dziedziczą i przekazują traumę wojny - to najważniejsze problemy, jakie Dominika Kulczyk porusza w nowym, ósmym już sezonie serialu dokumentalnego(niedziela, godz. 11.30, od 7 marca). Po raz pierwszy program poświęcony jest w całości kobietom i sile, z jaką mierzą się z trudnościami wynikającymi z patriarchalnej kultury, tradycji, trudnej sytuacji ekonomicznej i politycznej. Te bardzo osobiste historie o kobiecej sile, odwadze i niezgodzie na wykluczenie to dowód, że kobiety są "wolne, mimo wszystko".Wiosna 2021 w TVN to także nowe docinki programów:(wtorek, godz. 22.30, od 16 lutego),(wtorek, godz. 23.30, od 16 lutego),(poniedziałek, godz. 21.30, od 19 kwietnia),(poniedziałek-niedziela, godz. 8.00-11.30),(niedziela, godz. 13.00).