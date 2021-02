Wydarzenia, które mogą zmienić życie w ciągu sekundy. Nowy sezon serii "Ukryta prawda" w TVN

Łukasz Szewczyk

• "Ukryta prawda" to historie rodzinnych konfliktów, począwszy od tych najmniejszych po najbardziej dramatyczne. Tajemnice, zdrady i często nieoczywiste rozstrzygnięcia.

• Z jakimi dramatami zmierzą się bohaterowie nowej serii?

W jednym z nich poznamy losy 25-letniego Maćka, który mieszka z rodzicami w niewielkiej miejscowości pod Warszawą. Wspólnie z bratem Irkiem pracują w firmie budowlanej ojca. Dzięki wychowaniu w zamożnej rodzinie, Maciek nigdy nie musiał martwić się o pieniądze, jednak od środka zżera go zazdrość o szwagierkę Klaudię. Atrakcyjna dziewczyna z oczywistych względów jest poza jego zasięgiem, z czym chłopak nie może się pogodzić. Stara się też nie zdradzać przed nikim skrywanych uczuć. Jednak pewnego dnia nie wytrzyma i ośmielony alkoholem wyzna Klaudii miłość. Następnego dnia będzie zestresowany, że doprowadził tym samym do rodzinnego skandalu. Okaże się, że Klaudia zachowa dyskrecję. Co więcej, dziewczyna zacznie go uwodzić.Poznamy też historię 18-letniej Julii, która właśnie urodziła córkę. Wcześniej rozstała się z Darkiem - jej ojcem, który chciał pozbyć się ciąży. Również rodzice nastolatki namawiali ją na aborcję, a później na sprzedaż dziecka bezdzietnej parze. 18-latka dla dobra dziewczynki postanawia zostawić ją w szpitalu zaraz po porodzie. Ma sześć tygodni na zmianę zdania. Mija kilka dni od wyjścia Julii ze szpitala, kiedy niespodziewanie kontaktuje się z nią jej były chłopak. Przemyślał sobie wszystko i chce, by byli rodziną. Julia, początkowo nieufna, przekona się z czasem, że może liczyć na Darka. Namawiana przez niego zabiera swoją córeczkę z rodziny zastępczej, do której tymczasowo trafiła. Nagle jednak mężczyzna znika tak szybko, jak się pojawił...Wśród bohaterów nowych odcinków znajdzie się także 49-letni Bartosz. Wracając do domu, widzi jak radiowóz zabiera jego żonę Katarzynę. Okazuje się, że kobieta potrąciła chłopca i zbiegła z miejsca wypadku. Zszokowany Bartosz będzie musiał zająć się nastoletnimi dziećmi i domem. O ile córka nie sprawi mu większych problemów, to zupełnie nie porozumie się z synem, który chodził do klasy z ofiarą wypadku. Bartosz poprosi o pomoc teściową, ale kobieta, zamiast go odciążyć w obowiązkach, obwini go o nieracjonalne zachowanie Katarzyny. Dodatkowo mężczyzna padnie ofiarą ostracyzmu - sąsiedzi będą wściekli, że jego żona zabiła dziecko z osiedla.