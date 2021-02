TVN rusza z emisją codziennego serialu kryminalnego "Lab"

Łukasz Szewczyk

• Wyjątkowy zespół badaczy, najbardziej dociekliwi policjanci i najnowocześniejsze laboratorium w Polsce to cechy wyróżniające nowy serial kryminalistyczny "Lab".

• Dzięki specjalistycznemu sprzętowi, zaangażowaniu najlepszych śledczych i laborantów, żadna zagadka nie pozostanie bez rozwiązania, a prawda ujrzy światło dzienne

"Lab" to nowy, codzienny serial kryminalny, który od pierwszej minuty zaskoczy i będzie trzymał w napięciu. Każdy odcinek przedstawia śledztwo w innej sprawie: tajemnicze morderstwo, zaginięcie młodych dziewczyn, porwanie dziecka czy handel ludźmi. "Lab" to pierwsza produkcja, w której widzowie będą w samym centrum wydarzeń i krok po kroku zobaczą kolejne etapy śledztwa - od miejsca zbrodni, odnalezienia zwłok, do prosektorium, laboratorium i sali przesłuchań.Z kolejnymi trudnymi dochodzeniami i wyzwaniami zmierzą się stali bohaterowie: specjalna grupa policyjna i badacze z nowoczesnego laboratorium. Dzięki fachowej wiedzy, niezawodnej intuicji, doświadczeniu i zaangażowaniu, wspólnie będą odkrywać prawdę i szukać rozwiązań kolejnych niezwykłych spraw. Skomplikowane zagadki zostaną rozwiązane, ofiary odnalezione, a sprawcy zdemaskowani!Wraz z kolejnymi sprawami poznamy także kulisy życia prywatnego bohaterów. Policjanci i laboranci to postaci z krwi i kości. Mają swoje słabości, problemy i sekrety, które widzowie będą odkrywać w trakcie kolejnych odcinków. Bohaterami targają różne uczucia, namiętności i sprzeczne emocje. Próbują ułożyć swoje życie osobiste oraz dać z siebie wszystko w pracy. Czy uda im się to pogodzić?Kogo poznamy w "Labie"? Wydziałem śledczym kieruje profesjonalna inspektor Maria Szajner, całkowicie oddana pracy. Z pozoru zimna i opanowana, zawsze jednak stoi po stronie swoich ludzi. Jednym z głównych śledczych jest indywidualista i samotnik Kuba Rawicz. Mężczyzna, choć jest znakomitym policjantem, skrywa tajemnicę z przeszłości, która nie pozwala mu normalnie żyć. Doświadczona komisarz Klaudia Traczyk, mama dorastających dzieci, próbuje niemożliwego - zostać idealną policjantką, żoną i matką. Szef laboratorium - Paweł - to absolutny mistrz w wykrywaniu śladów krwawych. W życiu prywatnym będzie musiał mierzyć się z ambicjami żony, starszej aspirant Brigidy, z własną powracającą przeszłością oraz zazdrością. W Labie pracuje powiem była narzeczona Pawła, idealna pod każdym względem specjalistka batalistyki, Iga. Poza nimi widzowie poznają jeszcze inne barwne i dowcipne postaci, które swoim urokiem podbiją serca widzów.