Polsat Sport Premium oraz Pla pokażą wszystkie mecze fazy pucharowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy

Łukasz Szewczyk

• Startuje faza pucharowa Ligi Mistrzów UEFA, a dwa dni później do gry wracają uczestnicy Ligi Europy.

• W Champions League tytułu broni Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego, a finał Europa League odbędzie się na stadionie w Gdańsku.

• Wybrane mecze tej fazy będą dostępne w Ipli w jakości 4K, jako pierwszy Lazio Rzym - Bayern Monachium 23 lutego.

To jeden z ciekawszych sezonów Ligi Mistrzów UEFA, bowiem na równi z uznanymi piłkarskimi firmami do 1/8 finału awansowały zespoły dopiero budujące swoją markę na arenie europejskiej. Konfrontacją tych dwóch światów będzie wtorkowe starcie sześciokrotnego triumfatora Champions League, Liverpoolu, z RB Lipsk, dla którego to dopiero czwarty sezon w tych rozgrywkach. Ten mecz w Polsacie Sport Premium 2 skomentują Marcin Feddek i Artur Wichniarek. Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:15, czyli w czasie rozgrzewki. Dla kibiców to unikalna szansa obejrzenia tej części meczu, którą zwykle mogą śledzić tylko, będąc na stadionie. Prawdziwym hitem będzie drugie wtorkowe spotkanie. Mecz FC Barcelona - Paris Saint-Germain to nie tylko starcie dwóch wielkich drużyn, ale także konfrontacja niedawnych klubowych kolegów, a obecnie rywali, Leo Messiego i Neymara Juniora. Transmisja tego pojedynku rozpocznie się o 20:50 w Polsacie Sport Premium 2, a za mikrofonem komentatorskim na trybunie prasowej stadionu Camp Nou zasiądzie Bożydar Iwanow. W środowych spotkaniach hymnu Ligi Mistrzów na murawie wysłuchają Polacy.W Polsacie Sport Premium 2 o godzinie 20:15 rozpocznie się transmisja meczu, w którym hiszpańska Sevilla podejmie Borussię Dortmund Łukasza Piszczka. To starcie skomentują Cezary Kowalski oraz Tomasz Hajto. Z kolei Polsat Sport Premium 1 o godzinie 20:50 pokaże meczFC Porto z Juventusem Turyn Wojciecha Szczęsnego i Cristiano Ronaldo. Przez portugalsko-włoską konfrontację widzów przeprowadzą Szymon Rojek i Paweł Golański.Zarówno wtorkowym, jak i środowym meczom już od godziny 18:00 towarzyszyć będzie rozbudowane pasmo publicystyczne. 16 lutego gospodarzem Studia Ligi Mistrzów będzie Jerzy Mielewski, a wśród jego gości znajdą się byli Reprezentanci Polski Tomasz Hajto i Dariusz Dziekanowski, dziennikarz Roman Kołtoń i koordynator Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa Piotr Urban. Środowy program poprowadzi Paulina Chylewska, a jej rozmówcami będą wspomniani wcześniej Dariusz Dziekanowski i Roman Kołtoń oraz emerytowani Reprezentanci Artur Wichniarek i Piotr Czachowski. W obydwa dni na stanowisku analizy taktycznej pracować będzie duet Dariusz Wdowczyk/Tomasz Łapiński. We wtorek za meczowe ciekawostki i przegląd mediów odpowiadać będą Szymon Rojek i Justyna Kostyra, a dzień później Paulina Czarnota-Bojarska i Aleksandra Szutenberg. Każdy dzień meczowy Ligi Mistrzów UEFA o godzinie 23:30 zakończy magazyn ze skrótami wszystkich spotkań.W czwartek, 18 lutego po zimowej przerwie do gry wróci także Liga Europy UEFA. W 1/16 finału rywalizują 24 najlepsze zespoły z rundy jesiennej tych rozgrywek oraz 8 drużyn, które jesienią zajęły trzecie miejsca w grupach Ligi Mistrzów. Wiosną w rozgrywkach kibice zobaczą dwóch Polaków. Piotr Zieliński i jego Napoli o awans do kolejnej fazy zagrają z hiszpańska Granadą, a Tomasz Kędziora z Dynama Kijów powalczy z belgijskim Club Brugge. Wzorem Champions League, każdy dzień meczowy Ligi Europy UEFA okraszony będzie rozbudowanym studiem publicystycznym oraz wieczornym magazynem prezentującym skróty wszystkich spotkań.Plan transmisji:Wtorek (16 lutego):• godz. 20:15: RB Lipsk - Liverpool FC (Polsat Sport Premium 2)• godz. 20:50: FC Barcelona - PSG (Polsat Sport Premium 1)• godz. 23:30: Magazyn Ligi Mistrzów UEFA (Polsat Sport Premkum 1)Środa (17 lutego)• godz. 20:15: Sevilla FC - Borussia Dortmund (Polsat Sport Premium 2)• godz. 20:50: FC Porto - Juventus Turyn (Polsat Sport Premium 1)• godz. 23:30: Magazyn Ligi Mistrzów UEFA (Polsat Sport Premium 1)Czwartek (18 lutego):• godz. 18:10: Dynamo Kijów - Club Brugge (Polsat Sport Premium 2)• godz. 18:10: Crvena Zvezda - AC Milan (Polsat Sport Premium PPV 3)• godz. 18:10: Wolfsberger - Tottenham (Polsat Sport Premium PPV 4)• godz. 18:10: Slavia Praga - Leicester (Polsat Sport Premium PPV 5)• godz. 18:10: SC Braga - AS Roma (Polsat Sport Premium PPV 6)• godz. 18:45: Real Sociedad - Manchester United (Polsat Sport Premium 1)• godz. 18:45: Szachtar Donieck - Maccabi Tel Awiw (Ipla)• godz. 20:50: Granada - Napoli (Polsat Sport Premium 1)• godz. 20:50: Benfica Lizbona - Arsenal Londyn (Polsat Sport Premium 2)• godz. 20:50: Royal Antwerpia - Glasgow Rangers (Polsat Sport Premium PPV 3)• godz. 20:50: OSC Lille - Ajax Amsterdam (Polsat Sport Premium PPV 4)• godz. 20:50: Red Bull Salzburg - Villarreal FC (Polsat Sport Premium PPV 5)• godz. 20:50: Molde - Hoffenheim (Polsat Sport Premium 6)• godz. 20:50: Bayer Leverkusen - Young Boys Berno (Ipla)• godz. 20:50: Dinamo Zagrzeb - FK Krasnodar (Ipla)• godz. 23:30: Magazyn Ligi Europy UEFA (Polsat Sport Premium 1)