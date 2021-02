W marcu nadawanie rozpocznie TVP Kobieta. Co w ramówce? (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Już w marcu wystartuje nowy kanał tematyczny skierowany do kobiet - TVP Kobieta

• W ramówce znajdą się nowe produkcje własne, formaty zagraniczne, a także popularne filmy i seriale.

- podkreśla Prezes Zarządu TVP, Jacek Kurski.TVP Kobieta jest kanałem tematycznym o charakterze lifestylowo-poradnikowo-rozrywkowym, skoncentrowanym wokół potrzeb i zainteresowań kobiet. Adresowany jest do kobiet niezależnie od wieku, wykształcenia i stylu życia. Oferta programowa ma inspirować, edukować i rozwijać, dając jednocześnie szansę na relaks i odpoczynek. Ramówka kanału będzie różnorodna, ma trafiać w gusta wszystkich kobiet i tych skupionych na rodzinie - w tym młodych mam, ale także kobiet aktywnych zawodowo.W ofercie TVP Kobieta będą programy lifestylowe dotyczące mody, urody, pielęgnacji, urządzania wnętrz, kulinarne, podróżnicze, poranne treningi z TVP Kobieta, ale także ciekawe filmy dokumentalne, czy reportaże dotyczące ważnych kwestii społecznych.Kanał TVP Kobieta stawia na własne produkcje, programy autorskie gwiazd oraz popularne formaty zagraniczne. Wśród tych ostatnich są m.in.: "Najlepsze pod słońcem" brytyjski program o poszukiwaniu idealnych nieruchomości, "Piękne i samotne", modowy "Na tropie stylu" oraz serial dokumentalny "Ofiary operacji plastycznych". Wzruszające wywiady "Kobiety w drodze" Marty Manowskiej czy "Ulepieni z pasji" Miłki Raulin to tylko niektóre propozycje własne na start kanału. W cyklu "Inspiracje TVP Kobieta" wyjątkowe filmy dokumentalne m. in. dokument o Coco Channel czy "Antyle Chopina".W wieczornym paśmie filmowym, widzowie zobaczą największe filmowe przeboje, w tym już w marcu m.in.: "La La Land", "Dirty Dancing", "Pozycja obowiązkowa", "Czekolada", "Whitney".Na antenie TVP Kobieta pojawi się też popularny serial "Velvet" - opowieść o romansie ubogiej krawcowej z synem potentata modowego. Akcja rozgrywa się w Hiszpanii w latach 50. i 60. XX wieku.TVP Kobieta będzie miała swój dedykowany serwis internetowy . Intuicyjny, zaprojektowany zgodnie z najnowocześniejszymi trendami, w kolorystyce nawiązującej do oprawy anteny. Będzie stanowił uzupełnienie oferty kanału. Użytkownicy Internetu znajdą w nim mnóstwo interesujących treści, zarówno o programach emitowanych na antenie, jak również ciekawostek ze świata gwiazd oraz praktycznych porad. Publikacje o tematyce lifestyle'owej wzbogacone będą zdjęciami oraz materiałami video.Na antenach Telewizji Polskiej jest emitowany spot wizerunkowy, w którym wystąpiły gwiazdy: Marta Manowska, Marzena Rogalska, Ida Nowakowska, Joanna Lewandowska, Agnieszka Mielczarek, Monika Witkowska, Miłka Raulin, Aleksandra Kostka, Agata Konarska, Małgorzata Tomaszewska oraz Tomasz Kammel. Reżyserem spotu i autorem scenariusza jest Pascal Pawliszewski, twórca teledysków topowych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Współpracuje m. in. z: Marylą Rodowicz, Lady Pank, Roxi Węgiel, Melą Koteluk, Anną Marią Jopek, Anną Wyszkoni. Za teledysk do utworu "Superhero" Viki Gabor został wyróżniony nominacją do prestiżowej Nagrody Fryderyka. W swoim portfolio ma także filmy reklamowe i digitale dla największych światowych marek.W spocie wizerunkowym TVP Kobieta wykorzystano elementy oprawy graficznej kanału, która powstała w studiu kreatywnym Tengent.