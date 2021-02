Kuba Wojewódzki wraca do TVN. W pierwszym odcinku nowego sezonu Boczarska, Dygant i Pazura

Łukasz Szewczyk

• Na antenę telewizji TVN z nowym sezonem wraca talk-show "Kuba Wojewódzki"

• Na początek nowego sezonu trio popularnych aktorów

Najpopularniejszy i zarazem najbardziej kontrowersyjny dziennikarz w Polsce powraca z kolejnym sezonem swojego autorskiego programu. W krzyżowy ogień pytań weźmie tych, którzy zamierzają zrobić szum wokół siebie w najbliższych miesiącach. I oczywiście zrobi to w swoim jedynym i niepowtarzalnym stylu: błyskotliwym żartem, ciętą ripostą, a co najważniejsze - z wyczuciem.Tradycyjnie wśród wybrańców godnych zajęcia miejsca na kanapie u Kuby znajdą się bohaterowie masowej wyobraźni oraz aspirujący do tego miana. W wiosennej odsłonie gospodarz będzie gościł swojego 900. rozmówcę na antenie TVN. Kto okaże się tym szczęśliwcem?W pierwszym odcinku nowego sezonu jego gośćmi będą utalentowane Magdalena Boczarska i Agnieszka Dygant i to w towarzystwie Cezarego Pazury, czyli specjaliści od listów.