Nowy dokument Discovery+ Originals bada najgłośniejsze zaginięcie ostatnich lat

Łukasz Szewczyk

• Międzynarodowa premiera trzyodcinkowego filmu Discovery+ Originals "Kto porwał Madeleine McCann"

• Uprowadzenie "Maddie" to jedna z najgłośniejszych, nierozwiązanych dotąd spraw kryminalnych w Europie. Trzynaście lat po zniknięciu Madeleine McCann pojawia się nowy podejrzany...

W 2007 roku 3-letnia Brytyjka Madeleine McCann zniknęła w nocy z pokoju hotelowego w Portugalii - była tam na wakacjach z rodzicami. Śledztwo nadal trwa, przez 13 lat nie udało się odnaleźć sprawcy. W 2020 roku policja federalna Niemiec ogłosiła, że nowym głównym podejrzanym w sprawie jest Christian B. - niemiecki obywatel odsiadujący wyrok w więzieniu za zbrodnię popełnioną w tym samym kurorcie, z którego zniknęła "Maddie".Duńska seria dokumentalna "Kto porwał Madeleine McCann" bada, kim jest Christian B. i czy można go uznać za klucz do rozwiązania zagadki zaginięcia dziewczynki. Mężczyzna został uznany za głównego podejrzanego w sprawie w czerwcu 2020 r., ale nie postawiono go w stan oskarżenia. Biegli w sprawie twierdzą, że policji brakuje dowodów. Co doprowadziło niemiecką policję do przełomu w sprawie?- mówi Tine Røgind Quist, producent wykonawczy, Discovery Dania.Dokument rysuje portret Christiana B., który - z przerwami - w latach 1997-2007 mieszkał w pobliżu apartamentu wakacyjnego, ostatniego miejsca pobytu Madeleine McCann. Duńscy filmowcy podróżowali po całej Europie, przeprowadzając wywiady z najważniejszymi osobami w sprawie. Dotarli do znajomych i byłej dziewczyny podejrzanego, jego obrońcy, a także niemieckiego prokuratora i byłego portugalskiego śledczego. Rozmowy te rzucają nowe światło na to, dlaczego Christian B. stał się głównym podejrzanym w tej głośnej sprawie."Kto porwał Madeleine McCann" to trzyodcinkowy serial dokumentalny discovery+ Originals, w reżyserii Jespera H. Granda, wyprodukowany przez duńską Heartland TV. Międzynarodowa premiera serii odbędzie się 15 lutego. Tego dnia tytuł zostanie udostępniony w Polsce, w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii. W kolejnych miesiącach wyemitowany zostanie w Indiach, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Portugalii i Ameryce Łacińskiej."Kto porwał Madeleine McCann" można oglądać w Polsce - podobnie jak inne produkcje discovery+ Originals - wyłącznie w kolekcji discovery+ na Playerze. Pierwszy odcinek jest już dostępny, kolejne dołączą co tydzień w poniedziałek.