Emocje, powroty, pożegnania, nowe twarze. Co wydarzy się wiosną "Na Wspólnej" TVN?

• Serial "Na Wspólnej" wszedł, świętując swój kolejny jubileusz - pełnoletniość. Przed widzami kolejne mocje.

• Powrót ulubionych bohaterów, pojawienie się nowych postaci, pożegnania oraz śluby to tylko niektóre z przełomowych momentów, jakie czekają na fanów produkcji

Fot. materiały prasowe

Na początek dobra wiadomość dla fanów Darka Żbika - w najnowszych odcinkach młody prawnik zacznie być częstym gościem "Na Wspólnej". A wszystko to za sprawą Kasi, która przeżyje prawdziwy dramat! Po początkowej euforii w nowej pracy dziewczyna doświadczy traumy - zostanie odurzona i zgwałcona przez szefa fundacji, Macieja. W tej sytuacji załamana Kasia zwróci się z prośbą o wsparcie do Darka. A on zrobi wszystko, żeby jej pomóc. Nawet kosztem własnego życia! Czy wspólne dążenie do sprawiedliwości na nowo zbliży do siebie Kasię i Darka? I co na powrót Bergowej do życia Żbika powie obecna partnerka prawnika, Emilia?



Z kolei nowy mężczyzna w życiu Weroniki zacznie budzić zazdrość, a co więcej podejrzliwość Roberta. Policjant będzie przekonany, że Henryk (Piotr Grabowski) stoi za tajemniczym zaginięciem swojej żony, Ady. Bez wiedzy Roztockiej wraz z Igą rozpocznie prywatne śledztwo. Wkrótce partnerzy trafią na ślad jednej z kochanek Henryka. Ale czy kobieta potwierdzi ich przypuszczenia? Czy Henryk jest mordercą, czy to tylko chorobliwa zazdrość Roberta? Kiedy znajomość Weroniki i jej nowego partnera zacznie się zacieśniać, sen z powiek kobiecie spędzą problemy z córką Antosią. Za sprawą starszego chłopaka Karola nastolatka wpadnie w złe towarzystwo. Będąc pod wpływem nowych kolegów, dziewczyna okradnie matkę, by zdobyć pieniądze na wyjazd. Kiedy Weronika to odkryje, zabroni córce spotkań z szemranymi znajomymi, a Karolowi zagrozi więzieniem. W efekcie Antosia ucieknie ze starszym chłopakiem do... osady na Mazurach. Zagubiona nastolatka wpadnie w szpony sekty! Jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za młodzieńczą naiwność?



W życiu Elizy i Jarka niespodziewanie pojawi się dwójka uroczych dzieciaków, które zmienią ich życie na zawsze. Pewnego dnia narzeczeni zauważą, że sąsiadka zostawia swoje pociechy same w domu. Kiedy sąsiedzi zwrócą jej uwagę i zaproponują pomoc, Jagoda oburzy się. Wkrótce jednak o mały włos nie dojdzie do tragedii - dzieci spowodują wyciek gazu. Eliza i Jarek ponownie zaoferują samotnej matce wsparcie w opiece nad dziećmi. W wyniku różnych zdarzeń Hanusia i Jaruś będą obecni nawet w najważniejszym dniu w życiu Berga - pojawią się na jego ślubie z Elizą! Kilka dni później nowożeńcy dostaną tragiczną wiadomość - Jagoda zginie w wypadku. W jednej chwili Hanusia i Jaruś zostaną bez rodziców i trafią do domu dziecka. Co w tej sytuacji zrobią młodzi Bergowie?



Trudne tygodnie przed Kamilem. Dr Hoffer przekona się, do czego zdolna jest odrzucona kobieta, w dodatku szefowa! Po tym jak podwładny oprze się jej wdziękom, dyrektor Karina Król postanowi zemścić się i oskarży go o próbę gwałtu. Dojdzie do rozprawy sądowej, w której gra będzie toczyć się o naprawdę wysoką stawkę - dobre imię oraz karierę medyczną Hoffera! Tymczasem Zuza na wieść o kłopotach męża wróci do Polski, żeby się... rozwieść! Czy w tym trudnym czasie Kamil będzie zdany sam na siebie? Oskarżenie małżonka to nie jedyny cios, jaki od życia dostanie Zuza - straci też ojca! Po jego śmierci dowie się, że tata zostawił jej... kłopotliwy spadek!



Weselne dzwony zabrzmią też dla Beaty i Pawła. Po wielu perypetiach, które zagrożą ich wspólnej przyszłości, narzeczeni wreszcie staną na ślubnym kobiercu! W roli drużby pana młodego wystąpi Emil (Piotr Ligienza)... przyrodni brat Pawła, który pewnego dnia pojawi się na Wspólnej. Mężczyzna z niejedną mroczną tajemnicą. Ślub przyjaciół okaże się również momentem zwrotnym w życiu Anastazji. Kilka tygodni wcześniej dziewczyna wybawi z opresji niejakiego Olka (Jan Hussakowski). Między młodymi szybko nawiąże się szczególna więź, która z każdym dniem będzie się umacniać. Nowy kolega wprowadzi ukochaną Tomka w swój świat działalności społecznej, czym zyska jeszcze więcej szacunku i podziwu w oczach dziewczyny. Do tego stopnia, że zacznie zastanawiać się nad sensem związku z Nowakiem! W dniu ślubu Beaty i Pawła Anastazja przeżyje prawdziwy szok. Kiedy spóźniona wpadnie do kościoła, zauważy obiekt swoich westchnień przy ołtarzu! Czy świadomość, że Olek jest księdzem, powstrzyma rodzące się uczucie Anastazji, a może - wbrew wszystkiemu i wszystkim - dziewczyna zdecyduje się sięgnąć po zakazany owoc?



Niejeden twardy orzech do zgryzienia będzie miał niebawem też Maks. Szukając możliwości podreperowania sytuacji upadającej galerii, mąż Ilony trafi na szemranego biznesmena Edwarda Krenza (Krzysztof Franieczek). Niestety, nowa znajomość będzie go słono kosztować - Krenz wymusi na Brzozowskim przyznanie się do nieistniejącego długu. Następnie zaproponuje mu uregulowanie go poprzez... spędzenie nocy z Iloną, której mężczyzna również nie będzie obojętny. Emocje sięgną zenitu, gdy Maks zniknie w podejrzanych okolicznościach, a Ilona zostanie oskarżona o zamordowanie męża



Premierowe odcinki serialu "Na Wspólnej" od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.15.