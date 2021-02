Telewizyjna premiera serialu Playera "Chyłka - Rewizja" w TVN

Łukasz Szewczyk

• Czy to już koniec błyskotliwej kariery mecenas Joanny Chyłki?

• Pozbawiona swojej pozycji i prestiżowej posady prawniczka będzie musiała zmierzyć się z nową, niezwykle skomplikowaną sprawą podwójnego morderstwa. Jej przeciwnikiem na sali sądowej będzie tym razem... Kordian Oryński!

Policja znajduje zwłoki młodej kobiety i jej córki. Ta wyjątkowo brutalna zbrodnia przyciąga zainteresowanie mediów i opinii publicznej. W trakcie śledztwa głównym podejrzanym zostaje mąż ofiary - Bukano, mężczyzna o romskim pochodzeniu. Okazuje się, że po śmierci żony i dziecka firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest wypłacić mu polisę w wysokości miliona złotych. Policja uznaje to za wystarczający motyw do popełnienia morderstwa.W wyniku zbiegu okoliczności Chyłka zostaje zaangażowana w sprawę Bukano. Musi udowodnić przed sądem, że jej klient nie popełnił zbrodni, o którą jest oskarżany. Dodatkową motywacją w walce o wygraną będzie fakt, że firmę ubezpieczeniową reprezentuje kancelaria Żelazny & McVay. Jest to doskonała okazja, by zemścić się na byłym pracodawcy. Po raz pierwszy Kordian i Chyłka spotkają się na sali sądowej jako przeciwnicy. Walka o zwycięstwo będzie dla prawniczki wyjątkowo wyczerpująca. Uzależnienie od alkoholu zdążyło odcisnąć piętno na jej życiu prywatnym i zawodowym. Czy nałóg okaże się silniejszy niż chęć triumfu w sądzie?W trzecim sezonie serialu Chyłka będzie musiała zmierzyć się nie tylko z nowym prawniczym wyzwaniem i zagadką kryminalną. Tym razem jej największym przeciwnikiem okaże się ona sama. W walce z uzależnieniem będzie próbował pomóc jej Szczerbiński. Czy ich relacja przetrwa tę próbę? Jak w nowej sytuacji odnajdzie się Kordian? Rozdarty pomiędzy nowym patronem - Bucheltem - a lojalnością wobec Joanny nadal będzie próbował pozostać blisko niej. Powróci również Piotr Langer junior, którego zainteresowanie Chyłką wykroczy znacznie poza sprawy zawodowe. Kordian z niepokojem odkryje, że jest on udziałowcem w firmie ubezpieczeniowej Salus, którą reprezentuje wraz z Bucheltem.Producentką serialu z ramienia TVN jest Dorota Chamczyk, producentem wykonawczym Aktiv Media - Violetta Furmaniuk-Zaorska. Za scenariusz odpowiadają Justyna Stefaniak oraz Michał Wawrzecki we współpracy z Darią Rogozińską i Dorotą Chamczyk. Autorem zdjęć jest Mateusz Wichłacz, scenografię przygotowuje Aleksandra Kierzkowska, kostiumy - Agnieszka Werner-Szyrle. Kierownikiem produkcji jest Agnieszka Knysak-Sandecka. Reżyserują Łukasz Palkowski oraz Marek Wróbel.