Marzena Rogalska odchodzi z TVP

Łukasz Szewczyk

• Marzena Rogalska żegna się z widzami TVP

- poinformowała na Facebooku.- dodała dziennikarka.Rogalska nie znika jednak z mediów. W piątki między 14 a 18 na antenie Radia Złote Przeboje prowadzi swój program "Piątek jak marzenie". Dodatkowo gra w spektaklu "Czy ty to ty" Teatru Capitol, a na rynku ukazała się właśnie jej powieść "Czas tajemnic".Marzena Rogalska od jesieni 2009 roku była współprowadzącą poranny programu telewizyjnej Dwójki "Pytanie na śniadanie". W Telewizji Polskiej prowadziła takie programy jak "Dzieciaki górą", "Przygarnij mnie", "Gotowi do gotowania? Start" i "To był rok". Była także kapitanką jednej z drużyn w show TVP2 "Kocham cię, Polsko!". Wcześniej związana w TV Puls, TVN Style oraz RMF FM.