TVN uruchamia testy DVB-T2/HEVC w Gdańsku

Łukasz Szewczyk

• TVN oraz Emitel rozpoczynają etap testów nadawania programów telewizyjnych w ramach naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC w Gdańsku.

• Testy obejmą emisję programów TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro TV HD oraz TVN Fabuła HD.

Obecnie emisje testowe programów TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro TV HD oraz TVN Fabuła HD są dostępne w 5 miastach w Polsce; w Warszawie, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku. Ich realizacja ma na celu zweryfikowanie osiąganych zasięgów i jakości emisji sygnału programów TVN Grupa Discovery. Umożliwi także weryfikację, czy odbiorniki telewizyjne w domach widzów są przystosowane do obsługi nowego standardu nadawania.- powiedziała Dorota Żurkowska, Członek Zarządu TVN S.A.- dodaje Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.Standard DVB-T2/HEVC to technologia oferująca lepszą efektywność wykorzystywania pasma częstotliwości, a co za tym idzie, umożliwiająca m.in. nadawanie wszystkich programów naziemnej telewizji cyfrowej w jakości HD. Następca standardu DVB-T tworzy również możliwość wprowadzania nowych programów telewizyjnych, dostępnych bezpłatnie dla wszystkich widzów. Standard ten jest już wykorzystywany w wielu krajach Europy, w Polsce zmiana została zaplanowana na 2022 rok.