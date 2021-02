Łukasz Szewczyk

"Tajemnica zawodowa". Premiera nowego serialu TVN. W rolach głównych Różczka i Pazura

• TVN rozpoczyna emisję nowego serialu "Tajemnica zawodowa", w którym elementy prawnicze łączą się z medycznymi.

• Widzowie będą mieli okazję obserwować historie rozgrywające się zarówno na sali sądowej, jak i poznać przypadki kliniczne inspirowane autentycznymi.

• To także opowieść o poszukiwaniu, zmuszającym nas do ciągłej "podróży" i zmian, swojego miejsca w życiu. O oswajaniu problemów, które wydają się nie do przejścia.

Fot. materiały prasowe