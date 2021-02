Łukasz Ciechan Ciechański z autorską audycją w radiowej Trójce.

Łukasz Szewczyk

• Na antenie radiowej Trójki debiutuje nowa audycja Łukasza "Ciechana" Ciechańskiego "Cztery strony dźwięku".

- mówi Łukasz "Ciechan" Ciechańki. -- dodaje dziennikarz.Łukasz "Ciechan" Ciechański to muzyk, producent video oraz wieloletni prezenter radiowy oraz basista w zespole Wild Pig. Na antenie spędził całe dorosłe życie, zaczynając swoją przygodę z radiem już na pierwszym roku studiów w rozgłośni akademickiej w Warszawie."Cztery strony dźwięku" to autorska audycja muzyczna, prowadzona w każdy piątek w godzinach 19:00 - 22:00 przez Łukasza "Ciechana" Ciechańskiego. Założeniem programu jest przegląd zestawień najbardziej popularnych utworów z całego świata i zebranie ich w jednym, trzygodzinnym programie na antenie Trójki. To odpowiedź na poszukiwania przez słuchaczy anteny nieznanych w Polsce lub mało popularnych utworów spoza głównego nurtu.